The Prodigy gedenken Keith Flint: „Lass es beben, wo immer du gerade bist!“

Während ihres Sets auf dem Reading-Festival am Sonntag (25. August) erinnerte Dave Grohl an den verstorbenen Prodigy-Sänger. Sehen Sie hier Ausschnitte des berührenden Auftritts.

Bei ihrem Headliner-Set auf dem britischen Reading-Festival nahm sich Foo-Fighters-Sänger Dave Grohl einen Moment Zeit, um dem verstorbenen Musiker Keith Flint seine Anerkennung zu zollen. Der Prodigy-Sänger wurde im März 2019 tot in seinem Haus in Essex aufgefunden. Er wurde nur 49 Jahre alt. Einige Momente nach dem Beginn ihres Sets wandte sich Grohl an das Publikum, während er die ersten Akkorde von „Run“ anspielte: „ Ich will weiter mit Euch singen. Dieses Lied ist für Keith Flint von The Prodigy“. „Das war der verrückteste Scheiß, den ich je gesehen habe“ Nach sechs Minuten hielt die Band inne, um an…