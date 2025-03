Ausverkauft! Keine Tickets mehr für Rock am Ring

90.000 Kombitickets für Rock am Ring sind an Frau und Mann gebracht worden. Damit ist das Musik-Event, das vom vom 6. bis 8. Juni 2025 in der Eifel am Nürburgring stattfindet, ausverkauft.

Seit 2019 waren für Rock am Ring im Vorlauf nicht so viele Tickets abgesetzt worden, wie „Festivalisten.de“ berichtet. Tageskarten wird es nicht geben, lediglich Ticketupgrades sind möglich. Im vergangenen Jahr waren etwa 80.000 Festival-Fans dabei.

Wie die Veranstalter melden, gibt es für Rock im Park (Zeppelinfeld in Nüprnberg) noch Eintrittskarten. Allerdings seien auch hier bereits 93 Prozent des Kontingents veräußert worden. Das heißt, es könnte laut „Festivalisten.de“ noch etwa 5000 Tickets geben.

Rock am Ring und Rock im Park: Mächtiges Line-Up

Rock am Ring feiert in diesem Jahr 40-jähriges Jubiläum. Nahezu 100 Bands und Musiker_innen sind dabei. Darunter: The Prodigy, Bring Me The Horizon, Slipknot, Rise Against, Korn, Weezer, Bullet For My Valentine, Kontra K, Tocotronic, Millencollin, Olli Schulz, Drangsal, Die Nerven, Biffy Clyro, K.I.Z., Falling In Reverse, Sleep Token, die Beatsteaks und The Ghost Inside. Überraschungs-Gis sind auch angekündigt.

Wer sich noch Karten für das Wochenende auf dem Zeppelinfeld sichern möchte, kann das für Rock im Park HIER tun.

Line-Up auf einen Blick