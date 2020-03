So trauern The Prodigy an seinem ersten Todestag um Keith Flint

Das wird Sie auch interessieren





Keith Flint war eines der Gesichter des Raves und die Seele von The Prodigy. Sein Tod im vergangenen Jahr sorgte weltweit für Entsetzen und Trauer in der Szene.

Der Sänger nahm sich am 04. März 2019 das Leben. Ein Jahr danach, an seinem Todestag, erinnern die verbliebenen Mitglieder von The Prodigy an ihren Frontmann.

The Prodigy: Trauer um Keith Flint

„Ein Jahr ist vergangen, seit du uns verlassen hast, wir vermissen dich als Mensch in unserem Leben, dein Licht brennt stark“, heißt es in der emotionalen Ehrung auf Twitter. „Du wirst immer hier bei uns sein, denn wie du weißt – WIR LEBEN FÜR IMMER…!

Bleib für immer in unseren Herzen, Punk-Bruder.“

Die Hommage, unterzeichnet von Liam Howlett und Maxim, zeigt auch Bilder von dem verstorbenen Sänger sowie Eindrücke von gemeinsamen Prodigy-Auftritten.

Im vergangenen Jahr hatte die Band auch an Flints Geburtstag (er wäre 50 Jahre alt geworden) öffentlich an ihn gedacht. Auf dem Twitter-Profil Prodigys schrieben sie: „Alles Gute zum Geburtstag, Flinty, es vergeht kein Tag, an dem wir nicht an dich denken. Wir vermissen dich, Bruder. Lass das Haus beben, wo immer du auch bist, muthafukka!“

Simone Joyner Getty Images