Gerichtsmediziner: Prodigy-Sänger Keith Flint hat sich erhängt

Schon nach der ersten Todesmeldung bestätigte die Polizei, dass der Fall Keith Flint nicht als verdächtig einzustufen sei. Minuten später überbrachte The-Prodigy-Kollege Warren Liam Howlett die traurige Botschaft für die Fans: Der Sänger der Band habe sich das Leben genommen, die Angehörigen seien informiert worden.

Eine Obduktion sollte anschließend Gewissheit über die Todesursache von Keith Flint bringen. Wie ein Gerichtsmediziner nun eine Woche nach dem Tod laut „Daily Mail“ erklärte, starb der Musiker, weil er sich erhängte. Es werde aber noch auf das Ergebnis einer toxikologischen Untersuchung gewartet.

Warum nahm sich Prodigy-Sänger Keith Flint das Leben?

Der Musiker war mit der japanischen DJane Mayumi Kai verheiratet, hatte aber anscheinend schon Jahre nicht mehr mit ihr zusammengelebt. Angeblich versuchte er sie zurückzugewinnen. Kai jedoch habe vor allen Dingen vermitteln wollen, dass das gemeinsame Anwesen in Essex verkauft werde – was ihm das Herz gebrochen habe. Die britische „Sun“ berichtete am Wochenende allerdings von einer geheimen Liebschaft, die aufgrund der Arbeitsbelastung Flints in die Brüche ging und möglicherweise einen Grund für den drastischen Schritt des Sängers dargestellt haben könnte.

Zwei Tage vor seinem Tod wurde Keith Flint noch in einem Restaurant gesehen, wo er gut gelaunt mit seinem Fitnesstrainer essen war.

