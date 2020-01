The Psychedelic Furs: Nach 29 Jahren – Neues Album und erste Single „Don’t Believe“

Das wird Sie auch interessieren

Nachdem sie es Facebook bereits angekündigt haben, ist es nun offiziell: The Psychedelic Furs veröffentlichen mit „Don’t Believe“ ihre neue Single und verkünden im gleichen Atemzug ihr neues Album, welches noch dieses Jahr erscheinen wird. „Made of Rain“ ist die erste Platte seit 29 Jahren und beinhaltet 12 neue Tracks. Produziert wurde die LP von Guns N’Roses-Gitarrist Richard Fortus, der bereits mit Tim und Richard Butler in der Band Love Split Love spielte.

Zuletzt tourten The Psychedelic Furs ausgiebig in den USA und spielten dort im Sommer 2019 zum ersten Mal den Eröffnungstrack „The Boy That Invented Rock & Roll“. Gleichzeitig verkündete Frontmann Richard Butler dort schon, dass 2020 ein neues Album der Briten erscheinen wird. 1991 erschien mit „Out of this World“ das vorerst letzte Material der Psychedelic- und Punk-Rock-Band, die ihre größte Zeit in den 80er Jahren hatten. „Made of Rain“ erscheint am 01. Mai und erscheint auf CD, LP und als Download und kann bereits vorbestellt werden.

The Psychedelic Furs, „Made of Rain“ Trackslist: