The Simpsons: Die besten „Treehouse Of Horror“-Folgen

Die „Treehouse Of Horror“-Episoden gelten seit jeher als Höhepunkte in den einzelnen „Simpsons“-Staffeln. Wer erinnert sich nicht an Kang und Kodus („How To Cook Humans“), die „Simpson“-Variation von Edgar Allan Poes Poem „The Raven“ (Lisas Antwort auf Barts gelangweiltes Gesicht: „Früher waren die Menschen eben noch leichter zu erschrecken!“), die legendäre Parodie auf Stanley Kubricks Horrorklassiker „The Shining“ und Homers absonderlichen Trip in die dritte Dimension (erneut eine hintersinnige Anspielung auf eine „Twilight Zone“-Episode: „Little Girls Lost“).

Seit der zweiten Season der erfolgreichsten und langlebigsten Zeichentrickserie aller Zeiten gibt es das Halloween-Special, das in Anlehnung an die erste Sonderfolge, in der sich Bart und Lisa im Baumhaus gruselige Geschichten erzählen, „Treehouse Of Horror“ heißt. In mehr als 30 Jahren sind dabei einige großartige Episoden zusammengekommen, die gerade an Halloween noch einmal entdeckt werden sollten.

ROLLING STONE hat die gruseligsten und witzigsten Halloween-Folgen der „Simpsons“ gewählt. Sehen Sie in unserer Galerie, welche 5 Episoden unbedingt ins Fernseh-Pflichtprogramm gehören.