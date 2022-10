Lizzo als Marge Simpson ist der Halloween-Hit des Jahres

Foto: AFP via Getty Images, SUZANNE CORDEIRO. All rights reserved.

Am Montag (31. Oktober) ist mal wieder Halloween. Genau, das in den USA intensiv zelebrierte Gruselfest, das hierzulande vor 30 Jahren noch kaum einer kannte, nun aber genauso angegangen wird wie Karneval. Dass inzwischen jeder etwas mit dem Slogan „Süßes, sonst gibt’s Saures“ (im Original noch schmissiger: Trick or Treat) anfangen kann, liegt auch an den „Simpsons“.

Mit den alljährlichen Halloween-Specials, den so genannten „Treehouse Of Horror“-Folgen, rückte die Serie ab 1990 Halloween weltweit ins Bewusstsein der Menschen. Vielleicht auch deshalb schnappte sich Lizzo für eines ihrer zahlreichen Kostüme zum diesjährigen Halloween-Fest eine gelbe Verkleidung.

Lizzo und die Marge-Simpson-Memes

Die Sängerin verwandelte sich für eine Session zu Marge Simpson. Mit gelbem Make-up, einer großen, blauen Perücke und einem grünen Kleid schlüpfte Lizzo in die Haut der berühmtesten Fernsehmutter aller Zeiten und reproduzierte dabei einige der zahlreichen Memes, die von Marge durch das Internet geistern.

Auf einem Bild bedeckt sie ihr Gesicht mit ihrer Hand vor Scham. Auf einem anderen versucht sie sich an einem sehr eigenwilligen Tanz. Auch die weit geöffneten Augen der Cartoonfigur, die vor allem wegen ihrer ikonischen Frisur einen Platz in den Geschichtsbüchern des Genres hat, imitierte Lizzo.

ROLLIN W THE HOMIES pic.twitter.com/OSEVUpGJd7 — FOLLOW @YITTY (@lizzo) October 29, 2022

Lizzo, die mit bürgerlichem Namen Melissa Viviane Jefferson heißt und mit ihrem Werk für Diversität und Body Positivity einsteht, feierte 2019 mit ihrem Album „Cuz I Love You“ den internationalen Durchbruch. Im Juli veröffentlichte sie mit „Special“ bereits ihre vierte Studioplatte. In den USA feierte sie auch mit ihrer Casting-Show „Watch Out for the Big Grrrls“ große Erfolge. In der Reihe sucht sie nach Tänzer*innen für ihre Tour.