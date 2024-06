In der Popkultur gibt es nur Zwei, die als Duff berühmt geworden sind: ein Mensch und ein Getränk. Zum einen Duff McKagan, bürgerlich Michael Andrew McKagan, der Bassist von Guns N’Roses, ehemaliger Hardcore-Alkoholiker und nein ein gut aussehender Asket vor dem Herrn. Und, natürlich, das Duff-Bier, Standardgesöff der „Simpsons“-Biertrinker seit 1989. Wer auch immer von Duff redet, denkt entweder an die Sleaze-Rocker aus Los Angeles, oder an Besäufnisse in der Cartoonstadt Springfield.

Nun hat Duff McKagan für ein wenig Aufsehen gesorgt. In einem Interview hat er jüngst erneut behauptet, was er auch schon in seinen Memoiren zu Protokoll gab: Das Duff-Bier der „Simpsons“ sei nach ihm benannt. Nicht ganz abwegig, war der GN’R-Bassist doch 1989, als die „Simpsons“ erstmals in Serie gingen, durch das Album „Appetite for Destruction“ (1987) schon bekannt wie ein bunter Hund, gerade als Extremtrinker, mit dem es innerhalb der Band höchstens noch Gitarrist Slash aufnehmen konnte.

Zu „Stereogum“ sagte McKagan jetzt:

„Also, so sieht es aus. Ich war also Duff, der König der Biere. Aber das war 1988, 1989 und unser Management, ich erinnere mich, dass sie mich anriefen und sagten, irgendein Arthouse-ähnlicher Zeichentrickfilm möchte deinen Namen als Bier verwenden, ein College-Arthouse-Zeichentrickfilm. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine Zeichentrickfilme für Erwachsene. Ich hatte keine Ahnung von Branding oder so etwas, aber die Serie kam gut an. Und dann fingen sie an, Merch und so zu verkaufen. Ich bin denen nie nachgelaufen, aber ich habe gesagt: ‚Hey, ihr Wichser‘, wisst ihr, was ihr macht? Also denke ich, dass es wahrscheinlich sehr geschäftstüchtig von ihnen ist, zu sagen, dass das alles nicht wahr ist.“

Dann verweist er auf ein Signatur-Kleidungsstück, dass auch der „Duff Man“ der „Simpsons“ trägt, das Bier-Maskottchen:

„Aber wenn man sich das mal vor Augen führt, dann sieht man, wie sie mit dem King of Beers angefangen haben, dem Maskottchen, und ich hatte meinen King of-Beers-Gürtel, den ich die ganze Zeit getragen habe.“

Der „Duff-McKagan-Typ“

Klatschportal „TMZ“ griff McKagans Interview auf – und hat sich an „Simpsons“-Produzent Jay Kogen gewandt. Kogen sagte, abgesehen von Sänger Axl Rose habe damals niemand, wirklich niemand den Namen auch nur eines Gunners gewusst – und die Namensgleichheit sei reiner Zufall:

„Wir haben es Duff genannt, weil es ein Synonym für den Hintern ist“, sagt Kogen. „Duff ist ein Bier für Leute, die den ganzen Tag auf ihrem fetten Hintern sitzen.“ Er fügte hinzu: „Es ist sehr seltsam, dass dieser Duff-McKagan-Typ den Ruhm für das Duff-Bier beanspruchen will … Er hatte nichts damit zu tun.“

Das mag stimmen. Aber wer Guns N’Roses kennt sowie die „Simpsons“, der denkt halt gleich daran, dass ein Bier nach einer prominenten (Ex-)Schnapsnase benannt sein müsste, oder? Beide Marken profitieren voneinander …