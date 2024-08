The Smile enthüllen Musikvideo zu „Don’t Get Me Started“

The Smile haben am Donnerstag (8. August 2024) das Musikvideo zu ihrem neuen Song „Don’t Get Me Started“ veröffentlicht. Dieser Release folgt der kürzlichen Veröffentlichung einer Vinyl, die neben dem Song auch den Track „The Slip“ enthält.

Weirdcore inszeniert neues Video von The Smile

Das neue Video stammt von dem Künstler Weirdcore, der bereits mit Aphex Twin, Charli XCX und Radiohead zusammengearbeitet hat. Der Song „Don’t Get Me Started“ wurde erstmals im März während ihrer UK-Tour gespielt, als die Band ihr zweites Album „Wall Of Eyes“ vorstellte.

The Smile bestehen aus den Radiohead-Mitgliedern Thom Yorke und Jonny Greenwood sowie dem Schlagzeuger Tom Skinner. Der Sound der Band wird häufiger als freier und wilder im Vergleich zu Radioheads Musik beschrieben. Die junge Band überraschte die Fans erstmals bei einem gestreamten Auftritt vom Glastonbury Festival im Mai 2021. Anfang 2022 veröffentlichten sie dann ihr Debütalbum „A Light for Attracting Attention“, produziert von Nigel Godrich, dem langjährigen Produzenten von Radiohead.

Trotz Tour-Absage: „Wall Of Eyes“ und Video werden online veröffentlich

Nach umfangreichen Tourneen durch Europa und Nordamerika in den Jahren 2022 und 2023, während derer sie auch zwei Live-EPs herausbrachten, erschien im Januar 2024 ihr zweites Album „Wall Of Eyes“, gefolgt von einer Europatournee.

Ihre neueste Veröffentlichung erschien am vergangenen Freitag (02. August) ohne Vorankündigung und war zunächst nur in ausgewählten Plattenläden erhältlich. Neben dem Musikvideo kann der neue Song nun auch gestreamt werden. Leider musste die Band erst kürzlich ihre Tour im August 2024 absagen, weil Jonny Greenwood Mitte Juli wegen einer schweren Infektion behandelt wurde. Auch die geplanten Konzerte in Frankfurt am Main und München wurden abgesagt, und bisher gibt es keine Informationen über mögliche Nachholtermine.