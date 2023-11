The Smile kündigen neues Album „Wall Of Eyes“ für 2024 an

Am 26. Januar 2024 erscheint mit „Wall Of Eyes“ das zweite Studioalbum von THE SMILE. Einen guten Monat später nimmt die Supergroup, bestehend aus Thom Yorke, Jonny Greenwood und Tom Skinner, die Platte dann mit auf Europatournee.

Ihr Debütalbum „A Light For Attracting Attention“ veröffentlichten sie im Mai 2022, knappe zwei Jahre später knüpfen sie nun an dieses an. Die Band hat die erste Single „Wall Of Eyes“ schon veröffentlicht und mit dazu gibt es auch ein Musikvideo von „The Master“-Regisseur Paul Thomas Anderson.

Musikvideo zu „Wall Of Eyes“:

Auf „Wall Of Eyes“ werden die folgenden acht Songs zu finden sein:

Tracklist:

Wall Of Eyes Teleharmonic Read The Room Under Our Pillows Friend Of A Friend I Quit Bending Hectic You Know Me!

Album-Artwork:

Ab dem 7. März gehen THE SMILE dann auf Europatour und machen dabei in acht Städten Halt. Tickets sind ab dem 17. November hier erhältlich.

7. März – Dublin, 3Arena

13. März– Kopenhagen, K.B. Hallen

15. März– Brüssel, Forest National

16. März– Amsterdam, AFAS Live

18. März – Brighton, Brighton Centre

19. März– Manchester, O2 Apollo

20. März– Glasgow, SEC Armadillo

22. März– Birmingham, O2 Academy

23. März – London, Alexandra Palace

