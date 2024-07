The Smile müssen ihre kommenden Deutschlandkonzerte, präsentiert von ROLLING STONE, absagen. Das gab die Band bekannt. Anscheinend befand Gitarrist Jonny Greenwood sich in akuter Lebensgefahr – hat aber das Schlimmste überstanden.

Das Statement: „Vor einigen Tagen erkrankte Jonny ernsthaft an einer Infektion, die eine Notfallbehandlung im Krankenhaus, zum Teil auf der Intensivstation, erforderlich machte. Gott sei Dank ist er jetzt außer Gefahr und wird bald nach Hause zurückkehren. Das Ärzteteam, das Jonny betreut, hat uns angewiesen, alle Auftritte abzusagen, bis er sich vollständig erholt hat. Aus diesem Grund wird die Europa-Tournee von The Smile im August abgesagt. Rückerstattungen für die Headline-Shows sind bei eurem Ticketanbieter erhältlich und die Liste der abgesagten Termine findet ihr hier auf dem w.a.s.t.e-Kalender (Website aller Radiohead-Mitglieder). Wir alle wünschen Jonny eine baldige Genesung.“

Im Original: „A few days ago, Jonny became seriously ill from an infection that needed emergency hospital treatment, some of it in intensive care. Mercifully he is now out of danger and will soon return home. We have been instructed by the medical team in charge of Jonny’s care to cancel all engagements until he has had time to make a full recovery. To that end, The Smile tour of Europe in August is cancelled. Refunds for headline shows will be available from your ticket provider and the list of cancelled dates is on the w.a.s.t.e schedule here. We all wish Jonny a speedy recovery.“

Die abgesagten Gigs betreffen Auftritte im August in Frankfurt und München. Alle Kosten werden vom Ticketanbieter zurückerstattet. Das bedeutet auch, dass es erstmal keine Nachholtermine geben wird. Das letzte Deutschlandkonzert fand in diesem Juni in Berlin statt.

The Smile: die abgesagten Konzerte: