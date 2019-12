The Smiths: allererste Schlafzimmer-Aufnahme im Netz veröffentlicht

Das wird Sie auch interessieren





Erstmals steht eine komplette Version der ersten Smiths-Aufnahme im Netz: Im August 1982 nahmen Morrissey und Johnny Marr, also zwei der vier Bandmusiker, den Cookies-Hit „I Want A Boy For My Birthday“ auf, als Schlafzimmer-Tape.

Aufnahmeleiter und Kurzzeit-Smiths-Bassist Dale Hibbert lud den Song auf YouTube hoch. Zuvor hatte er er schon Demos von „The Hand that Rocks the Cradle” und „Suffer Little Children” präsentiert, die damals in den Decibelle Studios von Manchester eingespielt wurden.

Eine Studioaufnahme des Cover-Songs „I Want A Boy For My Birthday“ existiert nicht.

The Smiths: I Want A Boy For My Birthday