Endlich: Eddie Vedder singt Smiths-Song „There Is A Light That Never Goes Out“ – mit Johnny Marr

Sein neues Album heißt „Call The Comet“. Englands größter Indie-Gitarrist spricht im ROLLING STONE über …

… The Smiths „There Is A Light That Never Goes Out“ spiele ich bei Konzerten, weil der Text mich anspricht und ich ihn ohne Morrissey singen kann. Er ist Allgemeingut, wie „We Are The Champions“ von Queen. „Please, Please, Please Let Me Get What I Want“ lieben die Leute wegen des plötzlichen Fade-outs mit der Mandoline. Für mich war der Song stets unvollständig, ich schenke ihm nun ein Ende mit Refrain. „How Soon Is Now?“ war immer mein Lied, ich bin der Psychedelische der Smiths, der Gesang ist nur das i-Tüpfelchen eines Gitarren-Instrumentals. Leute, ich singe seit 40 Jahren! 1978 nahm…