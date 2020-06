Matt Johnson 2018 bei einem Konzert in der Royal Albert Hall in London

Wie The-The-Kopf Matt Johnson berichtet, ist er nur knapp dem Tod entronnen – nach Komplikationen, die im Zuge einer Erkrankung entstanden sind. Dass er überhaupt krank war, wurde erst am heutigen Montag (01. Juni) bekannt. „Nun, als was für ein Jahr sich 2020 doch entpuppt. Viren! Lockdowns! Unruhen! Und für mich persönlich ein knappes Zusammentreffen mit dem Sensenmann“ – so beginnt der Brief von Johnson, in dem der 58-Jährige über seinen aktuellen Gesundheitszustand berichtet. Es haben in letzter Zeit diverse Gerüchte kursiert, die es zu klären gelte, erklärt Johnson.

Die gesundheitlichen Probleme, die ihn ins Krankenhaus geführt haben, haben ihn selbst überrascht, erklärt er: „Ich bin ein von Natur aus aktiver Mensch, ohne gesundheitliche Probleme und mit einem ähnlichen Gewicht, Fitness und Energielevel wie in meinen Zwanzigern und Dreissigern – so dass niemand mehr überrascht war als ich, als ich auf dem Höhepunkt der Covid-19-Krise in einem Krankenhaus gefangen war“. Und weiter: „Es war wie eine surreale Maskerade, bei dem man die Gesichter der meisten Menschen nicht sehen konnte, und auch keine Familie oder Freunde von Patienten, die ins Krankenhaus durften“. Weiterlesen Kraftwerk: Das letzte und beste Interview mit Florian Schneider

Der Grund seines Krankenhausaufenthalts sei eine Halsinfektion gewesen, die – so der Musiker – „eine unerwartete und verrückte Wendung nahm, die leicht – wenn ich nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort war – mit meinem Auschecken wenige Tage nach dem unglücklseligen Florian Schneider hätte enden können“. Trotz akuter Lebensgefahr habe er sich am meisten um seine Stimme gesorgt, gesteht er: „Aber, obwohl sich mein Hals verdoppelt hatte und ich mich fühlte, als hätte sich ein Vampir-Kalmar eingenistet, der seine Tentakel im ganzen Hals und in der Brust ausdehnte und straffte, flehte ich die Ärzte an, mich nicht an einer so empfindlichen Stelle aufzuschneiden – ‚Ich bin Sänger!’, keuchte ich. ‚Das ist mein Beruf! Geben Sie mir einfach mehr Antibiotika!’ Der Chefarzt und sein Team versammelten sich um mein Bett und erklärten mir ernsthaft, dass es hier nicht um den Ton meiner Stimme gehe, sondern um Leben und Tod.“

„Jedenfalls war das, was folgte, eine der merkwürdigsten Episoden, die ich seit vielen Jahren erlebt habe, und – wie meine Freunde und meine Familie bezeugen können – ich habe eine hohe Kapazität für Merkwürdigkeiten. Lassen Sie uns einfach sagen, dass die allgemeine Atmosphäre, die ich in diesen Tagen nach der Operation in meinem morphindurchtränkten Geist erlebte, wie eine Kombination aus der Raumstation in Tarkowskys „Solaris“, dem Krankenhaus in Lars von Triers „Das Königreich“, der düsteren Vorahnung in David Lynchs „Der Elefantenmensch“ und vielleicht etwas von der allgemeinen Paranoia aus Evelyn Waughs „Die Tortur des Gilbert Pinfold“ war. Eines Tages werde ich vielleicht ausführlicher darüber schreiben.“ Weiterlesen Gitarrist und Produzent: Bob Kulick (KISS, Meat Loaf, Lou Reed) ist tot

Die Operation sei glücklicherweise erfolgreich gewesen – seine Zukunft als Sänger sei jedoch fraglich, so Johnson: „Die Anweisung des Arztes bedeutet, dass ich in den nächsten sechs Monaten nicht singen kann, und selbst wenn ich es kann, bin ich mir nicht sicher, ob ich wie Howlin‘ Wolf oder Tiny Tim klingen werde! Hoffentlich klinge ich dann immer noch wie ich selbst.“