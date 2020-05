Kraftwerk: Offizielles Statement zum Tod von Florian Schneider-Esleben

Aufgrund des Coronavirus müssen mehrere für Mai 2020 geplante Konzerte auf der Bonner Hofgartenwiese verschoben werden. Darunter fallen die Shows von Robbie Williams, Kraftwerk und Die Fantastischen Vier.

Fans von Robbie Williams müssen sich hierzulande noch etwas gedulden: Eigentlich hätte der ehemalige Take-That-Sänger am 18. Mai 2020 ein Konzert auf der Hofgartenwiese in Bonn spielen sollen. Aufgrund der grassierenden COVID-19-Pandemie musste der Auftritt, der im Rahmen des 250. Geburtsjahres des mit Williams musikalisch nur bedingt verwandten Ludwig van Beethoven stattfinden sollte, verschoben werden. Ein neuer Termin ist bereits bestätigt: Williams tritt nun am 31. August 2020 auf. Kraftwerk-Konzert ebenfalls verschoben Auch die Konzerte der deutschen Elektronik-Pioniere Kraftwerk sowie der Deutschrap-Urgesteine Die Fantastischen Vier ereilt ein ähnliches Schicksal. Das Konzert von Kraftwerk wird vom 16. Mai auf den 29.…