The Voidz: Neue Single „Leave It In My Dreams“

Strokes- Leadsänger Julian Casablancas veröffentlicht mit The Voidz eine neue Single namens „Leave It In My Dreams“ – und macht damit den Auftakt für das neue Album „Virtue“, das am 30. März 2018 erscheint. The Voidz besteht neben Casablancas weiterhin aus, Jeramy „Beardo“ Gritter, Amir Yaghmai, Jacob „Jake“ Bercovici, Alex Carapetis und Jeff Kite.

Vor zwei Wochen veröffentlichte die Band ein Video und gab damit ihre Namensänderung, von Julian Casablancas & The Voidz zu The Voidz, bekannt.

Nun kam die Single „Leave It In My Dreams“ raus und am 30. März 2018 soll das dazugehörige Album namens „Virtue“ veröffentlicht werden. Es ist der Nachfolger von „Tyranny“ aus de Jahr 2014.