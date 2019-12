Julian Casablancas vermasselt komplett Queen-Cover von „Under Pressure“

Das wird Sie auch interessieren





Another One Bites In The Dust! Julian Casablancas hat sich mit einem missglückten Queen-Cover in die Nesseln gesetzt.

Der Musiker spielte am Wochenende mit seiner Band The Voidz bei einer Geheimshow eine Art Karaoke-Interpretation von „Under Pressure“. Ihm zur Seite stand Danielle Haim, um mit ihm gemeinsam Freddie Mercury und David Bowie zu imitieren. Allerdings wollte dem Frontmann der Strokes kein Wort über die Lippen kommen. Anders ausgedrückt: Casablancas erinnerte sich an kein einziges Wort aus dem Song.

Der Mini-Gig fand während der Eröffnung einer Ausstellung unter dem Titel HVW8 Art + Design Gallery in Los Angeles statt und war lediglich für Freunde und Familie geplant.

Und das soll „Under Pressure“ sein?

Nachdem The Voidz ihre neue Single „Did My Best“ vorgestellt hatten, kam Danielle zu dem Duett auf die Bühne. Die Haim-Gitarristin mühte sich sicht- und hörbar, den Queen-Sänger zu geben, versorgte sich allerdings mit dem Songtext auf ihrem Smartphone. Casablancas übernahm den Bowie-Part, schien aber nur die Gesangsmelodie zu den mittleren Abschnitten zu kennen.

Heraus kam eine ziemliche Katastrophe von einem Cover-Song. Oder eben ganz normaler Karaoke-Wahnsinn.