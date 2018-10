„The Walking Dead“: Erste Spoiler zum Abgang von Maggie

Der „Walking Dead“-Abspann widmet sich zum Auftakt der neunten Staffel einer ihrer prägendsten Serienfiguren.

„In Memory of Scott Wilson“ – so schlicht wie bewegend gedachte „The Walking Dead“ des am Samstag verstorbenen Schauspielers Scott Wilson. Der US-Amerikaner verstarb im Alter von 76 Jahren an einer Leukämie-Erkrankung. Die Zombieserie erinnert in ihren Folgen-Abspännen immer wieder an Verstorbene, die in Verbindung mit dem AMC-Format standen, sei es James Heltibridle oder George A. Romero, dem Zombie-Übervater, dessen Namen die „TWD“-Produzenten jedoch prompt falsch schrieben. In Memory of Scott Wilson: Scott Wilson verkörperte ab Staffel zwei den Farmer und Tierarzt Hershel Greene, er wurde zu einer der wichtigsten Charaktere der Reihe; aus seiner Familie ist nur noch Tochter…