The Weather Station: Neues Album und Tourdaten für Deutschland

The Weather Station kommt für zwei Termine nach Deutschland. ROLLING STONE präsentiert.

„Humanhood“ – so heißt das neue Album von The Weather Station, welches am 17. Januar 2025 über „Fat Possum Records“ veröffentlicht wird. Nun gab die kanadische Folk-Music-Band auch ihre Tour-Daten bekannt. Und zwei Termine sind für Deutschland geplant.

Mit der heutigen Bekanntgabe des neuen Albums liefert die Künstlerin dazu einen Vorgeschmack mit der Lead-Single „Neon Signs“. Zur Entstehung der Single sagt die Sängerin: „Ich habe ‚Neon Signs‘ in einem Moment geschrieben, in dem ich mich verwirrt und auf dem Kopf gefühlt habe, in dem Moment, in dem sogar das Verlangen nachlässt und die Dissoziation einen von einer Geschichte trennt, die zwar falsch war, die Dinge aber dennoch zusammenhielt“. Diese Gefühle drückt sie in ihrem Track mit spielerischen und farbhaften Klängen aus.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Ltd. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In den letzten zwei Jahren veröffentlichte The Weather Station bereits zwei andere Alben: „Ignorance“ (2021) und „How Is It That I Should Look At The Stars“ (2022). Mit Frontfrau Tamara Lindeman durchquerte die Band schon Headliner-Tourneen durch Nordamerika und Europa. Das Album „Ignorance“ landete bereits in einigen Top 10 Listen anderer Zeitschriften, wie im „The New Yorker“ (Platz 1), „The Guardian“ und die „New York Times“.

Im Februar wird die Band Berlin und Hamburg besuchen. Die Tickets dafür sind bald im Vorverkauf erhältlich, unter anderem auch auf der eigenen The-Weather-Station-Seite.

The Weather Station: Termine in Deutschland

26.02.25 Hamburg, Nochtspeicher

28.02.25 Berlin, Silent Green