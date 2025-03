Morcheeba auf Tour 2025

Morcheeba zieht als Duo mit Skye Edwards und Ross Godfrey für die „Escape The Chaos“-Tour durch Europa. Dabei machen sie auch in drei deutschen Städten Halt. Hier alle Informationen zu den Gigs.

Die Tour zum im Mai erscheinenden Album „Escape the Chaos“ findet kommenden Herbst statt. Neben Städten wie Amsterdam oder Paris geht es auch nach Hamburg, Berlin und München. Alle drei Konzerte in Deutschland werden von ROLLING STONE präsentiert.

Morcheeba live in Deutschland – Konzerttermine im Überblick

16.10.2025 Hamburg, Große Freiheit 36

19.10.2025 Berlin, Uber Eats Music Hall

24.10.2025 München, Kesselhaus

Tickets

Der Vorverkauf der Tickets startet am 21.03.2025 um 10:00 Uhr. Erhältlich sind die Tickets dann unter anderem über reservix.de.

Mehr über Morcheeba

Morcheeba werden oft als Pioniere des Trip-Hops beschrieben. Ihre Musik übergreift jedoch gleich mehrere Genres und findet ihren Sound zwischen Downbeat, Chillout, Elektro-Pop und Soul. Ihr elftes Studioalbum, „Escape The Chaos“, erscheint am 23. Mai und die ersten beiden Singles der Platte wurden bereits veröffentlicht. Mit „Call For Love“ und „We Live and Die“ bietet das Duo bereits einen kleinen Vorgeschmack und beweist erneut ein Gespür für tiefgehende Melodien, eindringliche Texte und atmosphärische Sounds.

Die britische Band erlangte ihre Bekanntheit schon in den 1990er Jahren. Seitdem machten sie ein paar Besetzungswechsel durch: Sängerin Skye Edwards verließ zwischenzeitlich die Band, ist aber seit 2010 wieder mit dabei. 2014 trennte sich außerdem Paul Godfrey von der Gruppe. Seitdem machen Morcheeba im Doppelpack mit Skye Edwards und Ross Godfrey Musik, und in dieser Konstellation wird es auch auf Tour gehen.