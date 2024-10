The Cure: Robert Smith erinnert mit Horrorklassiker-Hommage an toten Bruder

Mit „I Can Never Say Goodbye“ ist auf dem kommenden The-Cure-Album „Songs of a Lost World“ auch ein Song über den verstorbenen Bruder Robert Smiths enthalten.

Smith singt: „Something wicked this way comes /From out the cruel and treacherous night, Something wicked this way comes /To steal away my brother’s life, Something wicked this way comes, I can never say goodbye.“

Seine Live-Premiere feierte „I Can Never Say Goodbye“ am 20. Oktober 2022 im polnischen Krakau. Smith sagte in einem Interview, dass das Lied von seinem verstorbenen Bruder Richard Alexander handelt. Der habe lange in Polen gelebt – deshalb sei Krakau auch der ideale Ort für die Uraufführung. Richard verstarb 2017.

Der 13 Jahre ältere Richard brachte Robert das Gitarrenspiel bei und klärte ihn auch darüber auf, welche Musik er zu hören habe. Captain Beefheart und Jimi Hendrix zum Beispiel. Ein immenser Einfluss auf den späteren Cure-Chef also. Auf ihrem Debütalbum „Three Imaginary Boys“ von 1979 coverten The Cure Hendrix‘ „Foxy Lady“.

In der Live-Version von „I Can Never Say Goodbye“ ist ein Hendrix-artiges Gitarrensolo zu hören. Vielleicht eine Verbeugung vor Richard.

Der Songtext von „I Can Never Say Goodbye“:

Thunder rolling in to drown

November moon in cold black rain

As lightning tears the sky apart

I’m whispering his name

He has to wake up

Love slipping away

Hear the bells across the sea

It’s almost too late

Shadows growing closer now

There is nowhere left to hide

I can’t wake this dreamless sleep

However hard I try

I’m down on my knees

And I’m aching inside

Something wicked this way comes

From out the cool November night

Something wicked this way comes

To steal away my brother’s life

Something wicked this way comes

I could never say goodbye

Something wicked this way comes

From out the cruel and treacherous high

Something wicked this way comes

To steal away my brother’s life

Something wicked this way comes

Die Bedeutung von „Something Wicked This Way Comes“

Der Titel stammt aus „By the pricking of my thumbs, something wicked this way comes“, eine Zeile, die von den Hexen in Shakespeares Macbeth rezitiert wird. Der Sci-Fi- und Horror-Schriftsteller Ray Bradbury benannte seinen 1962er-Roman nach dieser Zeile.

Die Live-Versionen des Songs zeigten Smith von einer bislang nicht gekannten, vor Publikum offenbarten Seite.

„I Can Never Say Goodbye“ live:

Darin besuchen die zwei 14-jährigen Freunde Jim und Will einen Wanderkarneval, der in ihre Kleinstadt kommt. Den Karneval führt „Mr. Dark“ an, ein Dämon, der sich die Seelen Unschuldiger einverleiben will. Die Jungen kommen Mr. Dark auf die Schliche. Jim stirbt beinahe, als er sich auf eine Karussellfahrt einlässt, die ihn rapide altern lassen würde, bis zum Tod. Will rettet ihm das Leben.

Ob Robert Smith sich und Richard in den Rollen der beiden Freunde wiedergefunden hat? „I’m whispering his name /He has to wake up“, singt er. Aber er bleibt tot. Das „Böse“ hat das Leben des Bruders „gestohlen“.