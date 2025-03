Jon Spencer ist im Sommer auf Tour in Deutschland

Jon Spencer tourt im Juni in Deutschland (Wann und wo unten). Zur Setlist seiner Tour gehören Songs wie „Wrong“, „Get Away“, „Fancy Pants“, „Guitar Champ“ und „Disconnected“. Also viele Songs, die er unlängst als Solokünstler veröffentlichte.

In seinem musikalischen Hintergrund kracht’s

Der 60-Jährige war Gründungsmitglied von Pussy Galore. Bekannt wurde er vor allem über die Band The Jon Spencer Blues Explosion bzw. Blues Explosion, mit der er von den 90ern an bis in die 10er Jahre auftrat. Seitdem ist er als Solokünstler und als Frontmann der Band Jon Spencer & The HITmakers unterwegs.

„Meat and Bone“, eines der letzten Alben von The Jon Spencer Blues Explosion, stellte Sebastian Zabel für ROLLING STONE wie folgt vor:

„Wären die Rolling Stones Luzifers Hausband in einer schäbigen Vorhölle, sie klängen ungefähr so. Was Eleganz und Smartness angeht, kann Spencer es durchaus mit Jack White aufnehmen, doch seine Bluesvision ist um einiges ungelenker, krachiger und konservativer. Und natürlich trotzdem herrlich, wenn Spencers Mega­fonbrüllgesang auf heavy Gitarrenriffs und stumpfes Bassgrunzen trifft wie in ‚Boot Cut’.“

Jon Spencer bleibt seinem Ruf treu

Ein Kommentar unter einem Instagrampost des Sängers betonte, dass Jon Spencer nach wie vor gewaltige Auftritte aufs Parkett legt:

„I can’t get over how incredibly explosive that rhythm section is. You guys blew me away in Seattle, and I have been seeing you regularly since 1991.“ („Ich kann gar nicht fassen, wie unglaublich explosiv diese Rhythmusgruppe ist. Du hast mich in Seattle umgehauen, und ich habe dich seit 1991 regelmäßig gesehen.“)

Trump und Musk lehnt er ab

Im Februar leitete der Sänger den Black History Month mit einer klaren Kante gegen die US-Regierung ein: „fuck trump fuck musk / Long live The Queen! #blackhistorymonth“

Während des Monats postete er wortlos viele Fotos Schwarzer Personen.

Jon Spencer auf Tour

Jon Spencer befindet sich momentan auf einer internationalen Tournee: Anfang des Jahres war er in den USA auf der Bühne. Und während der Sänger Anfang April in Südamerika auf Tour ist, verbringt er eine gute Juniwoche in Deutschland: