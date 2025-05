The Who vermelden Abschied – Infos zu den letzten Konzerten

Exklusiv: Zak Starkey über seinen Rausschmiss bei The Who

Wie angekündigt, haben The Who die Termine für ihre „The Song Is Over North American Farewell Tour“ bekannt gegeben. Sie bezeichnen sie als ihre allerletzten Konzerte in den Vereinigten Staaten und Kanada, bevor sie sich endgültig verabschieden. Die Tournee beginnt am 16. August in der Amerant Bank Arena in Sunrise, Florida, und endet am 28. September in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. Der Ticketverkauf beginnt am 13. Mai.

Pete Townshend über den Abschied: Emotionale Worte zur letzten Tour

„Nun, alle guten Dinge müssen einmal enden“, sagte Pete Townshend in einer Erklärung. „Es ist ein bewegender Moment. Für mich war es immer etwas Unglaubliches, vor amerikanischem und kanadischem Publikum zu spielen.

Die Geschichte mit dem amerikanischen Publikum begann 1967

Die Herzlichkeit und Begeisterung dieses Publikums begann 1967 mit Hippies, die auf ihren Decken saßen, Gras rauchten und aufmerksam und intensiv zuhörten. Musik war überall. Wir alle fühlten uns gleich. Heute tragen Roger und ich noch immer das Banner für den verstorbenen Keith Moon und John Entwistle. Und natürlich für all unsere langjährigen Who-Fans.

„Ich muss sagen, dass die Reise für mich zwar nicht immer angenehm war. Aber meistens einfach: der beste Job, den ich je haben konnte“, fügt er hinzu. „Ich komme immer wieder zurück. Jedes Mal treffe ich neue Fans und spüre neue Energie. Roger und ich sind trotz unseres Alters in einer guten Verfassung. Und wollen uns mit ganzer Kraft für diesen liebevollen Abschied von all unseren treuen Fans einsetzen. Und hoffentlich auch von neuen Fans, die vielleicht dazustoßen, um zu sehen, was sie in den letzten 57 Jahren verpasst haben. Bei dieser Tournee geht es um schöne Erinnerungen, Liebe und Lachen. Seid dabei!“

Roger Daltrey über die USA: Dankbarkeit und persönliche Einblicke

Weitere Termine der Tournee wurden noch nicht bekannt gegeben. Aber sie wird wahrscheinlich irgendwann auch nach Übersee führen. Vorerst liegt der Schwerpunkt auf Nordamerika. „Die Herzlichkeit des amerikanischen Publikums hat mich über all die Jahre inspiriert und spiegelt das Gefühl wider, das ich hatte, als ich die ersten Rockplatten im Radio hörte“, sagt Roger Daltrey in einer Erklärung.

„Für mich war Amerika schon immer großartig. Die kulturellen Unterschiede haben mich sehr geprägt. Dies war das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Es ist nicht leicht, einen so großen Teil meines Lebens, wie die Tourneen mit The Who, zu beenden. Danke, dass ihr für uns da wart. Und wir freuen uns darauf, euch ein letztes Mal zu sehen.“

The Who Tourdaten 2025: Alle Konzerte im Überblick

Tickets sind ab Dienstag, dem 13. Mai, im Vorverkauf bei Citi und über den Who Fan Club erhältlich. Weitere Vorverkäufe finden im Laufe der Woche vor dem allgemeinen Vorverkaufsstart am Freitag, dem 16. Mai, um 10 Uhr Ortszeit auf der Website der Band statt.

Wie langjährige Who-Fans sich erinnern, ist dies nicht ihre erste Abschiedstournee. Die erste fand bereits 1982 statt. „Ich war es nicht, der gesagt hat: ‚Das ist die letzte Tour‘“, erklärte Townshend gegenüber Rolling Stone Anfang des Jahres. „Das war der Manager von The Who. Und er hat es getan, weil es ein ‚Ka-ching‘-Moment war. Wir hatten eine Arena-Tournee ausverkauft. Das war nicht besonders klug. Ich hätte wirklich protestieren sollen. Aber ich habe es nicht getan. Aber ich hatte das Gefühl, wir könnten sagen: ‚Es ist mir egal, was der Manager sagt. Es ist mir egal, was die Plattenfirma oder der Promoter sagen. Wenn wir wieder zusammen auf Tour gehen wollen, dann tun wir das auch.‘ Es hat nur lange gedauert.“

Damals waren sie alle Mitte dreißig. Townshend und Daltrey werden beide über achtzig sein, wenn diese Tournee beginnt. Was die Wahrscheinlichkeit, dass sie Bestand haben wird, deutlich erhöht. Allerdings haben Dead and Co. kürzlich bewiesen, dass Bands auch nach Abschiedstourneen weiterleben können. Beispielsweise mit Sonderauftritten an Orten wie Sphere.

The Song Is Over – Abschiedstournee in Nordamerika