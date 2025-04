Alle Schlagzeuger von The Who: Keith Moon, Zak Starkey und Co.

Die 100 besten Musiker aller Zeiten: The Who – Essay von Eddie Vedder

The Who spielten in der vergangenen Woche ein seltsames Spiel namens „Meet the new Drummer, same as the old Drummer“, als sie sich von ihrem langjährigen Bandmitglied Zak Starkey trennten („Sie haben nichts als Bewunderung für ihn und wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft“, hieß es in einer Erklärung), nur um diese Entscheidung drei Tage später wieder rückgängig zu machen („Es gab einige Kommunikationsprobleme, persönliche und private, die von allen Seiten geklärt werden mussten, und diese wurden nun glücklicherweise ausgeräumt“).

Einige Tage lang schien es, als seien The Who auf der Suche nach einem neuen Schlagzeuger. Für Pete Townshend und Roger Daltrey wäre das kaum eine neue Situation gewesen, bedenkt man die unzähligen Besetzungswechsel, die die Band in den letzten 64 Jahren durchgemacht hat. Einige ihrer Schlagzeuger blieben jahrelang, während andere nur für ein paar Monate, Tage oder sogar nur für ein paar Songs einsprangen, wie beispielsweise 1973 bei einem Konzert in San Francisco, als Keith Moon Ketamin-Pillen mit Brandy mischte und das Bewusstsein verlor.

Hier haben wir eine (vorläufige) vollständige Liste aller Schlagzeuger zusammengestellt, die jemals bei The Who gespielt haben, von ihren Anfängen als The Detours im Jahr 1961 bis heute. (Hinweis: Wir zählen nur Schlagzeuger, die tatsächlich mit der Band aufgetreten sind. Großartige Schlagzeuger wie Peter Huntington, Joey Waronker, Carla Azar und Matt Chamberlain haben alle zu verschiedenen Zeiten mit The Who im Studio gespielt, aber wir konzentrieren uns auf die Live-Shows.)

Harry Wilson (1961 – 1962)

Die Wurzeln von The Who reichen bis in die späten 1950er Jahre zurück, als Roger Daltrey mit seinen Schulfreunden, darunter sein langjähriger bester Freund Harry Wilson am Schlagzeug, eine Skiffle-Gruppe namens The Detours gründete. John Entwistle kam 1961 als Bassist dazu und lud im folgenden Jahr seinen Freund Pete Townshend ein, Gitarre zu spielen.

Im August 1962 fuhr Wilson in den Urlaub, und die Gruppe lud den Maurer Doug Sandom ein, vorübergehend einzuspringen, obwohl er bereits Anfang 30 und sie noch Teenager waren. „Doug passte besser zu uns als Harry, mein bester Freund seit dem ersten Schultag“, schrieb Daltrey in seiner Autobiografie „Thanks a Lot Mr. Kibblewhite: My Story“. „Ich hatte Mitleid mit Harry, aber die Band musste Vorrang haben.“

Wilson hegte keinen Groll und pflegte bis heute eine enge Freundschaft zu Daltrey. Als seine Musikkarriere vorzeitig endete, wurde er Bühnenbildner und arbeitete an „Mr. Bean“, „The Benny Hill Show“ und sogar am James-Bond-Film „Die Welt ist nicht genug“. Leider gibt es keine Aufnahmen aus seiner Zeit bei den Detours.

Doug Sandom (1962 – 1964)

Nachdem Sandom zu den Detours gekommen war, gewannen sie langsam ein Publikum in London und begannen, eigene Songs zu schreiben. 1964 änderten sie ihren Namen in The Who, nachdem sie von einer anderen Gruppe namens Johnny Devlin and the Detours erfahren hatten. (Für einige Monate im Jahr 1964 traten sie unter dem Namen High Numbers Band auf, bevor sie wieder zu The Who zurückkehrten. Auch das ist verwirrend …)

Aber Sandom hatte mehr Differenzen mit seinen Bandkollegen als nur den enormen Altersunterschied. „Ich habe [Townshend] nicht verstanden und er hat mich nicht verstanden“, erzählte Sandom dem Autor Mark Blake in „Pretend You’re in a War: The Who & The Sixties“. „Er war Kunststudent. Ich war Maurer. Er und ich waren so unterschiedlich, aber wenn er auf der Bühne stand, habe ich geliebt, was er gemacht hat.“

Sandoms Zeit in der Gruppe endete im April 1964, als Chris Parmeinter, ein A&R-Vertreter von Fontana Records, der Gruppe mitteilte, dass er sie mit Sandom am Schlagzeug nicht unter Vertrag nehmen würde. „Als ich sah, dass unsere Chance auf einen Plattenvertrag zu schwinden begann, teilte ich der Band kaltblütig mit, dass Doug aussteigen würde“, schrieb Townshend in seinen Memoiren „Who I Am“. „Doug war davon besonders verletzt. Er hatte mich, ohne dass ich davon wusste, gegen meinen Rauswurf aus der Band verteidigt, als ein anderer Agent bei einem Vorspielen sagte, ich sei schlaksig, laut und hässlich.“

„Doug trat mit einer gewissen Würde zurück, sodass wir unsere Chance bekamen“, so der Musiker weiter. „Das ist eine der Handlungen in meiner Karriere, die ich am meisten bereue. Doug war immer ein Freund und Mentor für mich gewesen, ganz zu schweigen davon, dass er der erste Mensch war, der mich betrunken gemacht hat.“ Im Jahr 2014 veröffentlichte Sandom „The Who Before the Who“. Townshend schrieb das Vorwort.

Fünf Jahre später verstarb Sandom im Alter von 89 Jahren. „Doug hat eine Weile gebraucht, um mir zu vergeben, aber am Ende hat er es getan“, schrieb Townshend auf der Website von The Who, nachdem die Nachricht von seinem Tod bekannt wurde. „Und obwohl ich ihn nicht oft gesehen habe, sind wir Freunde geblieben. Er hätte mit Sicherheit versucht, Roger und mich dieses Jahr im Wembley-Stadion zu besuchen, und wir werden ihn beide vermissen.“ Es gibt praktisch keine Aufnahmen aus Sandoms Zeit bei The Who, aber Sie können einen 30-sekündigen Ausschnitt seiner Performance auf einer Acetat-Aufnahme von „It Was You“ hören, die vor einigen Jahren aufgetaucht ist.

Dave Golding (18. April 1964 – 30. April 1964)

The Who hatten noch Auftritte in ihrem Kalender, als sie Sandom feuerten, also rekrutierten sie den Schlagzeuger Dave Golding. „Sie waren immer noch eine Cover-Band“, erzählte Golding einst. „Wir spielten Songs von den Shadows und was auch immer gerade Pop-Hits waren. Entwistle nahm immer noch sein Waldhorn mit zu den Auftritten, sodass sie manchmal sogar ein paar Stücke mit Blechbläsern spielten. Pete machte diese Windmühlenbewegung mit seinem Arm. Ich erinnere mich, dass er das schon damals machte (lacht). Aber mir war immer bewusst, dass ich nur ein Ersatzmann war. Selbst aus meiner Sicht stand es nie zur Debatte, dass ich der Band beitreten würde.“

Keith Moon (30. April 1964 – 7. September 1978)

Am 30. April 1964 wurde Rockgeschichte geschrieben, als The Who im Oldfield Hotel im englischen Greenford einen Auftritt hatten. „In der Pause [zwischen den Sets] kam dieser Junge zu uns und sagte, sein Kumpel könne besser Schlagzeug spielen als der Session-Musiker, den wir dabei hatten“, schrieb Daltrey in seinen Memoiren und bezog sich dabei auf Dave Golding. „Und dann trat Moonie vor, mit rotem Haar, nachdem er erfolglos versucht hatte, sich die Haare blond zu färben, um wie die Beach Boys auszusehen. ,Hallo‘, sagte er, dieser kleine übermütige Kerl.“

Der erste Song, den sie an diesem Abend mit ihm spielten, war „Road Runner“ von Bo Diddley. „Nach der Hälfte des Songs begann er mit seinen Synkopen“, schrieb Daltrey. „Schlagzeugspielen ist reine Mathematik, aber seine Mathematik stammte von einem anderen Planeten. Und das gab Johns kleinen Bassgitarren-Flicks und Petes kraftvollem Rhythmus den nötigen Schwung. Das hob alles auf ein neues Niveau. Den nächsten Gang.“

Sie boten ihm noch am selben Abend den Job an, und die nächsten 14 Jahre waren eine äußerst innovative und aufregende Zeit. Mehr dazu beispielsweise in „The Who By Numbers“ – ein unterschätzter Klassiker. Doch 1978 war Moons Gesundheitszustand sehr schlecht, und er versuchte, seine Alkoholabhängigkeit mit Clomethiazol-Tabletten zu bekämpfen. Am Abend des 7. September nahm er zu viele davon, erlitt eine Überdosis und verstarb.

Als Led Zeppelin einige Jahre später in eine ähnliche Situation geriet, beschlossen sie, die Band aufzulösen, im Grunde genommen für immer. Aber The Who hatten kein Interesse daran, aufzuhören. Die einzige Frage war, wen sie um alles in der Welt als Ersatz für Keith Moon finden könnten.

Scott Halpin (20. November 1973)

Bevor wir uns mit den Jahren nach Moon beschäftigen, müssen wir innehalten und uns mit den Ereignissen vom 20. November 1973 im Cow Palace in der Nähe von San Francisco, Kalifornien, befassen. Etwas mehr als eine Stunde nach Beginn des Konzerts brach Moon während des Songs „Won’t Get Fooled Again“ aufgrund der unglücklichen Nebenwirkungen einer Mischung aus Ketamin und Brandy über seinem Schlagzeug zusammen. Die Roadies der Band brachten Moon unter die Dusche und injizierten ihm Kortison, um ihn für den Rest des Konzerts fit zu machen, aber er verlor während der Einleitung zu „Magic Bus“ erneut das Bewusstsein.

Anstatt die Show vorzeitig zu beenden, fragte die Band das Publikum, ob jemand Schlagzeug spielen könne. Im Publikum befand sich der 19-jährige Scott Halpin. Er hatte seit einem Jahr kein Schlagzeug mehr angerührt, meldete sich jedoch mutig freiwillig und begab sich auf die Bühne, um den Traum unzähliger jugendlicher Rockfans zu verwirklichen. „Ich war völlig geschockt“, sagte Halpin 1996 zu dem Schriftsteller Sam Whiting. „Dann konzentrierte ich mich ganz darauf, und Townshend sagte zu mir: ,Ich werde dich anleiten. Ich gebe dir das Zeichen.‘ Ich legte den Rhythmus fest. Sie spielten all ihre Songs von „Live at Leeds“, und dann weiß ich nicht mehr, was passiert ist. Ich glaube, ich habe noch ein paar Songs gespielt. Es war eine sehr seltsame Erfahrung.“

Die meisten Konzerte von The Who aus den 70er Jahren wurden nicht auf Film festgehalten. Erstaunlicherweise ist dies eines der wenigen, die dank Bill Grahams innovativem hauseigenem Kamerasystem erhalten geblieben sind. Wie Sie in diesem Video sehen können, spielten sie zum Abschluss der Show „Smokestack Lightning“, „Spoonful“ und „Naked Eye“ mit Halpin.

Danach ging er hinter die Bühne, wo er laut eigener Aussage sah, wie Daltrey Jack Daniel’s direkt aus der Flasche trank. Man sagte ihm, er würde 1.000 Dollar bekommen, aber der Scheck kam nie. Townshend machte ihn jedoch ausfindig und schickte ihm einen Dankesbrief. In seinen späteren Jahren wurde Halpin Künstler. Er verstarb im Jahr 2008.

Kenney Jones (2. Mai 1979 – 8. Februar 1988; 14. Juni 2014)

Als sich die Faces 1975 trennten, zerlegte die Rockwelt sie in Einzelteile wie ein Luxusauto, das am Straßenrand stehen gelassen worden war. Die Rolling Stones engagierten den Gitarristen Ron Wood als festes Mitglied und holten den Keyboarder Ian McLagan für die „Some Girls“-Shows 1978 mit auf Tour. Im selben Jahr engagierten The Who den Faces-Schlagzeuger Kenney Jones als Ersatz für Moon – eine Aufgabe, die so schwierig war, als würde man Michael Jordan bei den Chicago Bulls ersetzen wollen. Aber The Who kannten Jones bereits seit den 1960er-Jahren, und er war mit Moon befreundet. Sie spielten sogar einmal am selben Abend, als The Who und die Small Faces 1968 durch Australien tourten.

Jones spielte mit The Who auf dem unterschätzten Album „Face Dances“ von 1981 und dem wenig überzeugenden Album „It’s Hard“ von 1982 sowie auf mehreren Tourneen, die im Dezember 1982 mit der Abschiedstournee der Band endeten. Er trat 1985 beim Live Aid und 1988 bei den British Phonographic Industry Awards erneut mit ihnen auf. Doch Daltrey war nie ganz zufrieden mit seiner Arbeit.

„Ich fand einfach, dass Keith ein so außergewöhnlicher Schlagzeuger war, dass es lächerlich war, ihn ersetzen zu wollen“, erinnerte sich Daltrey 1994. „Wir haben nur die Lücke gefüllt und mit einem Schlagzeuger, der ganz offensichtlich völlig falsch war, wieder in die gleiche Spur zurückgeschoben. Ich sage nicht, dass er ein schlechter Schlagzeuger oder ein schlechter Mensch ist. Ich mochte ihn, aber ich hatte einfach das Gefühl, dass er nicht der richtige Schlagzeuger für The Who war. Es ist, als würde man ein Rad von einem Cadillac an einen Rolls-Royce montieren. Es ist ein großartiges Rad, aber es ist das falsche.“

Als The Who 1989 wieder zusammenkamen, wurde Jones nicht eingeladen. Er spielte erst am 14. Juni 2014 wieder mit Townshend und Daltrey, als sie ihn bei einer Krebs-Benefizveranstaltung im Hurtwood Park Polo Club in Surrey begleiteten.

Trotz seiner Entlassung hegt Jones keinen Groll. „Für mich gibt es nur einen Schlagzeuger für The Who, und das ist Keith Moon und wird immer Keith Moon bleiben“, erklärte er 2021 gegenüber „Vulture“. „Ich bin sehr glücklich, dass ich Vollmitglied von The Who war, ein gleichberechtigtes Mitglied von The Who. Niemand sonst hat dieses Privileg erhalten. Bis heute nicht. Deshalb bin ich zufrieden damit.“

Simon Phillips (21. Juni 1989 – 2. November 1989; 6. Juni 2000)

Nur sieben Jahre nach ihrer Abschiedstournee taten The Who das Unvermeidliche und kehrten auf die Bühne zurück. Townshend hatte zu diesem Zeitpunkt bereits seit einem Jahrzehnt mit dem erfahrenen Rock-Schlagzeuger Simon Phillips in verschiedenen Solo-Projekten zusammengearbeitet und lud ihn ein, als neuer Schlagzeuger einzusteigen.

„Er kam herein und sagte: ,Möchten Sie mit The Who spielen?’„, erinnerte sich Phillips 2021 gegenüber Rolling Stone. „Ich antwortete: ,Was ist mit Kenney?‘ Ich dachte, Kenney wäre immer noch der Schlagzeuger, und ich mag Kenney. Er sagte: ,Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Wir klären das. Roger und Kenney haben genug voneinander. Wir würden uns freuen, wenn Sie bei uns spielen würden., Ich sagte: ,Wow, sehr gerne.’“

Dies war eine neue Inkarnation der Band mit einer kleinen Armee von Musikern auf der Bühne, und Townshend blieb den ganzen Abend bei seiner Akustikgitarre. „Das war Petes Art, die Tatsache zu verschleiern, dass es sich um The Who handelte“, sagte Phillips. „Als wir Deep End [Tournee von 1985] machten, liebte er es, eine große Band zu haben. Er liebte die Bläser. Er liebte die Sänger, die Percussionisten. Ich glaube, für ihn war es einfach viel mehr Spaß. Ich fand es bei einigen Songs etwas übertrieben, bei anderen sehr aufregend und gesellschaftlich großartig. Wir hatten eine tolle Zeit.“

Drei Jahre später schloss sich Phillips Toto an. Aber am 6. Juni 2000 wurde er zu einem Benefizkonzert im Javits Center in New York zurückgerufen, da Zak Starkey bereits eine Verpflichtung gegenüber Johnny Marr und den Healers hatte. „Das war tatsächlich einer meiner schönsten Momente mit dieser Band“, sagte er. „Zunächst einmal waren wir zu fünft, also wirklich The Who, was wunderbar war. Es war ziemlich interessant, weil ich am nächsten Tag eine Toto-Tournee in Skandinavien beginnen musste.“

Zak Starkey (29. Juni 1996 – 16. April 2025; 19. April 2025 – heute)

Simon Phillips war mit Toto beschäftigt, als The Who 1996 wieder zusammenkamen. Aber nur wenige Jahre zuvor hatte Daltrey Zak Starkey auf eine Solotournee mitgenommen und war von seiner Arbeit äußerst beeindruckt. Als Sohn von Ringo Starr wuchs Starkey in den 70er Jahren in der Nähe von Moon auf und nahm sogar ein paar Schlagzeugstunden bei ihm. Er war auch ein großer Fan von The Who und kannte ihr Repertoire in- und auswendig. Er passte perfekt in die Band für die „Quadrophenia“-Tournee 1996 und sicherte sich damit einen festen Platz für die nächsten drei Jahrzehnte.

„Natürlich kann niemand die Persönlichkeit von Moon ersetzen“, erklärte Daltrey im Jahr 2000 gegenüber ‚The Sacramento Bee‘. “Aber wenn man die Augen schließt, könnte [Starkey] fast Keith sein. Ich würde niemals behaupten, dass Zak so gut ist wie Keith, aber Zak hält die Band auf die gleiche Weise zusammen wie Keith. Das funktioniert wirklich hervorragend. Er ist sehr gefährlich, er ist keineswegs nur eine Kopie [von Moon].“

Als The Who im März zu den jährlichen „Teenage Cancer Trust“-Shows zusammenkamen, gab es allen Grund zu der Annahme, dass Starkey bis zum Ende ihr Schlagzeuger bleiben würde. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits seit 29 Jahren in der Band, etwas mehr als doppelt so lange wie Moon. Aber es gab einige Probleme bei den Shows.

„Vielleicht haben wir nicht genug Zeit in die Soundchecks investiert, was zu Problemen auf der Bühne geführt hat“, schrieb Townshend an die Fans. „Der Sound in der Mitte der Bühne ist immer am schwierigsten. Roger hat nichts falsch gemacht, außer an seinen In-Ear-Monitoren herumzuspielen. Zak hat ein paar Fehler gemacht und sich dafür entschuldigt.“

Am 16. April gab die Band bekannt, dass Zak entlassen worden war. „Nachdem ich diese Songs so viele Jahrzehnte lang mit der Band gespielt habe, bin ich überrascht und traurig, dass jemand ein Problem mit meiner Leistung an diesem Abend hatte„, erklärte der Schlagzeuger in einer öffentlichen Stellungnahme. ‚Aber was kann man machen?“

Drei Tage später holte The Who ihn zurück. ,Wir sind eine Familie, das ist sehr schnell eskaliert und hat zu viel Aufmerksamkeit bekommen“, schrieb Townshend. „Es ist vorbei. Wir blicken nun mit Optimismus und voller Energie in die Zukunft.“

Steve White (2. Juli 2005)

2004 engagierte Oasis Starkey als Ersatz für den ausscheidenden Schlagzeuger Alan White. Starkey versprach, die ganze Zeit bei The Who zu bleiben, auch wenn er die meisten Sessions für „Endless Wire“ verpassen würde. (Peter Huntington übernahm fast alle Schlagzeugparts auf dem Album.) Während Starkey bei Oasis war, gingen The Who nur auf Tour, wenn sie eine Pause machten.

Aber sie wollten die Einladung zum Live 8 am 2. Juli 2005 nicht ausschlagen, obwohl Oasis an diesem Abend ein Konzert in Manchester gaben. (Bassist Pino Palladino hatte ebenfalls eine vorherige Verpflichtung.) Um die Show zu überstehen, liehen sie sich Bassist Damon Minchella und Schlagzeuger Steve White aus Paul Wellers Band aus. Ihre Zeit in der Band dauerte gerade so lange, wie man braucht, um „Who Are You“ und „Won’t Get Fooled Again“ zu spielen, aber sie zählt.

Scott Devours (5. – 14. Februar 2013; 8. Juni – 8. Juli 2013)

Als The Who Anfang 2013 ihre Nordamerika-Tournee starteten, litt Starkey an einer schmerzhaften Sehnenentzündung, die es ihm fast unmöglich machte, Schlagzeug zu spielen. In letzter Minute bat die Band Scott Devours aus Daltreys Solo-Band einzuspringen. „Die Intensität, mit der man bei The Who spielt, ist fast drei Stunden lang Vollgas“, erklärte Devours dem Autor Sander Roscoe Wolff. „Für mich ist das der schwierigste Drum-Gig, den man sich vorstellen kann. Man sollte vorsichtig sein, was man sich wünscht. Es gibt keinen Moment zum Verschnaufen.“

Devours ist bis heute Schlagzeuger in Daltreys Solo-Band und wurde als wahrscheinlicher Ersatz für Starkey genannt, als die Nachricht von dessen Weggang bekannt wurde. „Ich schulde Scott eine Entschuldigung dafür, dass ich dieses Gerücht nicht im Keim erstickt habe“, schrieb Townshend. „Er wurde dadurch verletzt. Ich verspreche, ihm einen Drink zu spendieren und ihn zu umarmen.“

