The Who ehren die Todesopfer einer Massenpanik von 1979 bei ihrer Show in Cincinnati

The Who kehrten gestern Abend zum ersten Mal seit dem 3. Dezember 1979 nach Cincinnati zurück, als elf Menschen bei einer Massenpanik vor ihrem Konzert starben. Während The Who ihren Song „Love, Reign O’er Me“ spielten, erschienen auf Videoleinwänden die Gesichter aller elf Opfer.

May we ask you to pause for a moment today and give some thought for the following young people who lost their lives in Cincinnati on December 3, 1979. pic.twitter.com/2pGQG5c4wL

— The Who (@TheWho) May 15, 2022