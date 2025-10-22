Zu wenige eigene Songs: Als The Who abgelehnt wurden

Als ein Fan den Live-Auftritt von The Who rettete

The Who und „Live At The Oval 1971“: Ungeschönter geht nicht

An jenem Oktobertag des Jahres 1964 bekam Pete Townshend Post von EMI. Er hatte sich mit seiner Band The High Numbers, später The Who, bei dem renommierten Plattenlabel, Heimat der Beatles, um einen Vertrag beworben.

Aber EMI lehnte ab – die Band, so die Begründung, habe zu wenig eigene Songs. Zu viele Cover-Versionen.

Was insofern kurios ist, als Pete Townshend später ein profilierter Songschreiber wurde. Der Manager Kit Lambert ermunterte ihn nach der Absage, mehr Lieder zu schreiben.

Ein Jahr später veröffentlichten The Who das Album „My Generation“, auf dem zwei Songs von James Brown sind und eine Cover-Version von „I’m A Man“ – und ansonsten lauter Stücke von Pete Townshend. Die Platte erschien auf dem Label Brunswick.