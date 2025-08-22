The Who und „Live At The Oval 1971“: Ungeschönter geht nicht

„Won’t Get Fooled Again“ von The Who: Fünf Drummer – ein Solo

Pearl-Jam-Sänger Eddie Vedder über seine glühende Liebe zu The Who

The Who: Mit diesem Live-Debüt überraschen sie ihre Fans

Pete Townshend kündigt Solokonzerte nach Abschiedstour von The Who an

Als Pete Townshend, Roger Daltrey, John Entwistle und Keith Moon am 18. September 1971 auf einer Tribüne des Oval Cricket Ground in Südlondon Aufstellung nahmen, hatten die ca. 40.000 im Publikum schon zehn Stunden Musik hinter sich, unter anderem von The Faces, Mott The Hoople und Lindisfarne.

Augenzeugenberichten zufolge krönten The Who den Benefiz-Gig für die Hungerleidenden von Bangladesch mit einer alles Vorangegangene pulverisierenden Performance. Im Gegensatz zu davon kursierenden Bootlegs vermag dieser Mischpult-Mitschnitt das glaubhaft zu vermitteln.

The Who nur kurz nach „Who’s Next“

Die LP „Who’s Next“ war gerade erst einen Monat alt, Songs wie „Behind Blue Eyes“, „Won’t Get Fooled Again“ und „Bargain“ (kein „Baba O’Riley“) wirken dementsprechend aufgeregt und frisch, insbesondere Townshends nahtlos zwischen Funk, Psychedelic und Hard Rock changierende Improvisation am Ende von Entwistles „My Wife“.

Das kurze „Tommy“- Segment („Pinball Wizard“, „See Me, Feel Me“) klingt immer noch inspiriert, nicht ganz so die etwas routiniert abgefertigten Oldies „I Can’t Explain“ und „Substitute“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Überraschender Höhepunkt ist hier aber eine mitreißende Version von Marvin Gayes „Baby Don’t You Do It“, ein aus „My Generation“ herauswachsendes „Naked Eye“ und einer der allerbesten Live-Takes von „Magic Bus“ (knackiger als im Vorjahr in Leeds), beendet vom dumpfen Aufschlag einer Gibson SG auf den Bühnenbrettern und Keith Moons Demontage seines Schlagzeugs.

Ein ungeschöntes Dokument samt Kabelbrummen und zeitweilig verstimmter (aber fliegend nachgestimmter) Gitarre, wie man es sich in Zeiten der KI wünscht. Umso bedauernswerter, dass einer solchen offenbar die Covergestaltung anvertraut wurde. Dafür ein Stern Abzug.