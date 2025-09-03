The Who kündigen erweiterte Neuauflage von „Who Are You“ an

46 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung kehrt „Who Are You“, eines der prägendsten Alben von The Who, in erweiterter Form zurück. Es ist das letzte Album vor dem plötzlichen Tod des Gründungsmitglieds und Scaalgzeugers Keith Moon im Jahr 1978.

„Who are you“: Das bietet die Neuauflage

Die Neuauflage erscheint am 31. Oktober als Sonderedition im Box-Set. Enthalten ist eine Super-Deluxe-Version von „Who Are You“ mit 71 bisher unveröffentlichten Songs, einschließlich bisher unbekannter Versionen des Titelsongs und neu abgemischten Live-Aufnahmen ihrer ersten Tournee ohne Keith Moon. Außerdem sind der verworfene Glyn-Johns-Mix des Albums, eine neue Remaster-Version des fertigen Originals und unverfälschte Aufnahmen von Bandproben aus den Jahren 1977 und 1978 mit dabei.

Das Set bietet zudem ein 100-seitiges Buch, das die Zeit vor und nach der Veröffentlichung des Albums mit Notizen, Fotos und Details zu den einzelnen Aufnahmen abdeckt. Dazu Atmos- und Stereo-Mixe von Steven Wilson. Ebenso umfangreich wie die Neuauflage selbst, sind auch die Formate des Albums. „Who Are You“ ist verfügbar als 7CD+Blu-ray-Box, 4LP-Set, als 2CD-Version, als reguläre LP, sowie in digitalen Ausführungen.

The Who: Ihr Einfluss und Vermächtnis

The Who gelten als eine der bedeutendsten britischen Rockbands der 1960er- und 1970er-Jahre. Roger Daltrey, Pete Townshend, John Entwistle und Keith Moon prägten das Bild des New-Wave-Rock. In ihren Anfangsjahren zählten sie zu wichtigen Vorbildern der frühen Mod-Bewegung und beeinflussten Bands wie The Clash und The Jam. Gleichzeitig gehören The Who neben Led Zeppelin oder Jimi Hendrix als Wegbereiter für die Entstehung des Metal.

Bis heute ist die Band musikalisch aktiv. 2019 erschien ihre letzte LP „Who“ und aktuell befinden sich die Musiker in den USA auf ihrer Abschiedstournee.