The Who: Mit diesem Live-Debüt überraschen sie ihre Fans

The Who haben ihren 1971 veröffentlichten Song „Going Mobile“ erstmals live aufgeführt. Die Performance fand am 16. August in der Amerant Bank Arena in Sunrise, Florida, statt und markierte den Auftakt ihrer nordamerikanischen Abschiedstournee „The Song Is Over“.

Neun Songs nach Konzertbeginn überraschte die britische Rockband das Publikum mit „Going Mobile“, das ursprünglich auf dem legendären Album „Who’s Next“ erschienen war. Gitarrist Simon Townshend, der jüngere Bruder von Pete Townshend, übernahm den Gesang, während Roger Daltrey Mundharmonika spielte. Fan-Aufnahmen der Performance verbreiteten sich kurz nach dem Konzert online.

Über 50 Jahre nach der Veröffentlichung spielt die Band den Song live:

Das Set enthielt sieben der neun Stücke von „Who’s Next“, darunter „Bargain“, „Love Ain’t For Keeping“, „Behind Blue Eyes“, „Won’t Get Fooled Again“, „The Song Is Over“ und „Baba O’Riley“. Außerdem standen Klassiker wie „I Can’t Explain“, „Who Are You“, „Pinball Wizard“, „My Generation“ und „You Better You Bet“ auf dem Programm.

Gesundheitliche Herausforderungen

Daltrey erklärte zuvor gegenüber dem Magazin „The Times“, dass die Tour in Nordamerika stattfinden solle, weil ihn die amerikanischen Fans und die Musiklandschaft des Landes seit jeher inspirierten. Gleichzeitig sprach er über die körperlichen Belastungen des Tourens und seine gesundheitlichen Herausforderungen nach einer früheren Meningitis-Erkrankung.

Wechsel am Schlagzeug

Die Abschiedstour bringt zudem einen Wechsel in der Bandbesetzung mit sich. Der langjährige Schlagzeuger Zak Starkey wird nicht mitspielen, stattdessen übernimmt Scott Devours, zuvor Schlagzeuger in Daltreys Soloprojekten. Townshend begründete den Wechsel mit der Notwendigkeit einer neuen Ausrichtung, während Devours die Verantwortung als „enorm“ bezeichnete.

Die Tournee führt The Who durch Nordamerika, unter anderem nach Newark, New Jersey, und Las Vegas, und endet am 28. September.