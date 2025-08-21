Pete Townshend kündigt Solokonzerte nach Abschiedstour von The Who an

5 Bands, die nach dem Tod eines Originalmitglieds erfolgreicher wurden

Pete Townshend hat angekündigt, dass er nach der laufenden Abschiedstournee von The Who eigene Solokonzerte in Angriff nehmen will. Insgesamt stehen derzeit 16 Shows auf dem Tourplan seiner Band, die als letzte Auftritte ihrer Karriere angekündigt wurden.

Pete Townshend Plan: Arbeit an „The Age of Anxiety“ fortsetzen

Im Gespräch mit dem US-Magazin „AARP“ erklärte der Gitarrist, dass das Ende der gemeinsamen Auftritte nicht das Ende seiner musikalischen Aktivitäten bedeute. Er wolle im Anschluss an die Tour die Arbeit an seinem Soloalbum „The Age of Anxiety“ fortsetzen. An dem Projekt arbeitet er seit 2007 – Grundlage ist ein gleichnamiger Roman, den er 2019 veröffentlichte.

Townshend hat bereits 140 Solosongs in Arbeit

„Ich möchte weiterhin kreativ sein. Ich habe Songs in allen möglichen Entwicklungsstadien, 140 Stück sind startbereit. Für ‚The Age of Anxiety‘ habe ich 26 Songs“, sagte Townshend weiter im Interview. Inhaltlich setze er sich darin mit Themen wie Sucht, Genesung und psychischer Gesundheit auseinander. Das Album und das Buch sollen dazu beitragen, mehr über Depressionen und die Rolle von Künstler:innen im kreativen Prozess ins Gespräch zu kommen.

Neue Konzertformate sind geplant

Darüber hinaus deutete er an, mit neuen Konzertformaten experimentieren zu wollen. So erwäge Pete Townshend Solokonzerte in Form von One-Man-Shows, sei aber auch offen für gemeinsame Auftritte mit Sänger Roger Daltrey im Rahmen von Wohltätigkeitsveranstaltungen oder speziellen Projekten. Gleichzeitig betonte er, dass beide weiterhin zusammenarbeiten würden, um das musikalische Erbe von The Who zu sichern.

Pete Townshends Kritik am Tourleben

Pete Townshend hatte sich in der Vergangenheit wiederholt kritisch über das Tourleben geäußert. „Ich liebe es nicht, aufzutreten. Ich mag es nicht, auf einer Bühne zu stehen … es erfüllt nicht meine Seele“, sagte er. Daltrey reagierte darauf mit der Bemerkung, er wolle nicht mit The Who weitermachen, falls Townshend kein Interesse mehr an Konzerten habe.

Das schwierige Verhältnis zwischen Townshend und Daltrey

Beide Musiker sprachen in dem Interview auch über ihr schwieriges Verhältnis zueinander. Townshend beschrieb die Unterschiede zwischen ihnen und die Schwierigkeiten in der Kommunikation. Roger Daltrey wiederum habe immer wieder betont, dass er als Sänger auf hundertprozentige Fitness angewiesen sei, was angesichts seiner Hörprobleme eine zusätzliche Herausforderung darstelle.