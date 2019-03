Thees Uhlmann & Band spielen Clubshows im September

Foto: Thomas Porwol. All rights reserved.

Die letzten Live-Auftritte von Thees Uhlmann & Band liegen mittlerweile drei Jahre zurück, aber im September gibt’s neue Clubshows in Deutschland.

Der Vorverkauf für die vier Konzerte in Hamburg, Berlin, München und Köln startet am Freitag, den 29.03.2019 um 9 Uhr, exklusiv über den Shop des Labels Grand Hotel van Cleef.

Thees Uhlmann kommt die Live-Pause nach eigener Wahrnehmung noch länger vor. Auf Facebook postete der Sänger wie folgt:

„Wenn ich richtig gezählt habe, habe ich 5 Jahre nicht gesungen. Es wird wirklich Zeit mal wieder damit anzufangen. Warum das so lange gedauert hat, werde ich noch mal irgendwann erzählen, aber viel wichtiger: Hier die ersten Konzerte. Wer sich für Songtitel wie „Ich bin der Fahrer, der die Frauen nach Hip Hop-Videodrehs nach Hause fährt“ oder „Die Welt hat mir außer Dir nichts mehr zu bieten!“ interessiert liegt goldrichtig. Der Rest kommt einfach mit. Ich möchte mich an dieser Stelle schon mal bei allen Freunden und Freundinnen entschuldigen, bei denen ich mich so lange nicht melden konnte. Es ging einfach nicht anders. Aber jetzt bin ich wieder da.“

Thees Uhlmann & Band live 2019:

27.09. Hamburg, Große Freiheit 36

28.09. Berlin, Lido

29.09. München, Ampere

30.09. Köln, Stadtgarten