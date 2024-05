Bereits in das fünfte Jahr geht die Konzertreihe „Weltstars auf dem Roncalliplatz“, welche im Schatten des Kölner Doms stattfindet. Für 2024 sind drei Open-Air-Shows im Zeitraum vom 24. bis 27. Juli geplant – Kettcar gemeinsam mit Thees Uhlmann, Chilly Gonzales und Nick Mason’s Saucerful of Secrets werden Konzerte zum Besten geben. Dieses Jahr wird es das erste Mal auch eine Tribüne für die Zuschauer:innen geben, von der man auf die Bühne vor dem Kölner Dom schauen kann.

Kettcar und Thees Uhlmann eröffnen den Roncalliplatz

Am 24. Juli werden Kettcar und Thees Uhlmann die Veranstaltungsreihe auf dem Kölner Roncalliplatz eröffnen. Die Band aus Hamburg konnte vergangenen Monat das erste Mal mit ihrem neuen Album „Gute Laune ungerecht verteilt“ auf Platz eins der deutschen Charts landen. Nachdem die Indie-Rockgruppe bereits vier Alben in den Top 10 platziert hatte, gelang es ihnen nun, die Spitze zu erklimmen. Thees Uhlmann, der auch Mitgründer des gemeinsamen Labels Grand Hotel van Cleef ist, wird „alleine mit seiner Gitarre“ die Show eröffnen, so Kettcar.

Einen Tag später geht es weiter mit Chilly Gonzales, der bereits 2019 auf dem Roncalliplatz stand. Der Musiker, der für seine außergewöhnlichen Klavier-Shows bekannt ist, sagt zu seinem kommenden Auftritt: „Ich freue mich ankündigen zu dürfen, dass ich in meiner Lieblingsstadt ein exklusives Köln 2024 Konzert auf dem Roncalliplatz spielen werde.“

Den Abschluss der Konzertreihe bietet Nick Mason’s Saucerful of Secrets am 27. Juli. Die 2018 vom Pink-Floyd-Drummer gegründete Rock-Band spielt das Frühwerk von Pink Floyd, darunter Stücke aus der Ära von „The Piper At The Gates of Dawn“ von 1967 bis zu „Obscured By Clouds“ von 1972. Diesen Sommer kehren sie für ihre „Set The Controls“-Tour zurück nach Deutschland und spielen auch eine Show auf dem Roncalliplatz. Tickets für das Konzert sind hier erhältlich.

Termine für „Weltstars auf dem Roncalliplatz“ im Überblick: