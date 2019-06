Thom Yorke teasert neues Album: Ruf! Mich! An!

Thom Yorke mag es, seine Fans mit unberechenbaren Aktionen auf sich aufmerksam zu machen. Neuste Volte: In vielen Ländern rund um den Globus wurden Plakate aufgehängt, die eine Telefonnummer abbilden.

Wer dort anruft, wird auf die kommende Solo-LP des Sängers von Radiohead aufmerksam gemacht. Poster wurden laut „NME“ unter anderem in U-Bahnen Londons und auf Fotoautomaten in Mailand gesichtet. Überschrift: „Do You Have Trouble Remembering Your Dreams?“ Angegeben ist ein Unternehmen namens „Anima Technologies“.

Geworben wird auf dem Plakat für eine so genannte „Traumkamera“. Sie soll Dinge festhalten, die im Unbewussten stattfinden und später nicht mehr erinnert werden können. Dazu gibt es Telefonnummern: 916-619-6192 (USA) und 07588733111 (Großbritannien).

Thom Yorke: Neuer Song „Not The News“ am Telefon

Wer dort anruft, bekommt tatsächlich eine Antwort (vom Band): „Anima Technologies wurden von den öffentlichen Behörden dazu aufgefordert, ihre angepriesenen geschäftlichen Unternehmungen einzustellen.“ Das Entscheidende folgt aber kurz danach. Zu hören ist Thom Yorkes neuer Song „Not The News“.

In Interviews deutete der Musiker, der zuletzt mit dem Soundtrack der Neuverfilmung von „Suspiria“ auf sich aufmerksam machte, bereits an, dass neues Material kommen würde und dass es von seinen eigenen Panikattacken und einer zunehmend angsterfüllteren Welt handeln werde.