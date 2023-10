Thomas Gottschalk hofft bei letzter „Wetten, dass ..?“-Ausgabe auf Justin Timberlake

Thomas Gottschalk am 19. November 2022 in Friedrichshafen

Thomas Gottschalk verabschiedet sich am 26. November nach insgesamt 36 Jahren endgültig als Moderator von „Wetten, dass..?“ im ZDF. Der 73-Jährige, der bereits vor Wochen seinen Ausstieg bekannt gab, plant für seine finale Sendung aus Offenburg ein Spektakel und wünscht sich prominente Gäste an seiner Seite.

Nimmt Justin Timberlake zum fünften Mal an der Sendung teil?

Im Fokus der letzten Show steht insbesondere eine mögliche Teilnahme von Justin Timberlake, den Gottschalk laut eigener Aussage gerne dabei hätte. Über seine Instagram-Story deutete der Moderator an, dass er Timberlake für die Sendung gewinnen möchte, indem er eine Anekdote mit ihm teilt und die Fans fragt, warum der Sänger am 25. November nach Offenburg kommen sollte.

Timberlake, der gerade mit seiner ehemaligen Boyband *NSYNC nach einer 20-jährigen Pause einen neuen Song veröffentlichte, war bereits viermal in den Jahren 2001, 2003, 2006 und 2013 zu Gast in der Show.

Auch Samuel Koch ist eingeplant

Es ist ebenfalls von einem „besonderen Wiedersehen“ die Rede: Der deutsche Schauspieler und Autor Samuel Koch soll gemeinsam mit Gottschalk vor der Kamera stehen, wie „Merkur“ berichtet. In einer „Wetten, dass ..?“-Sendung von 2010 erlitt Koch einen Unfall und ist seitdem querschnittsgelähmt – wenig später kündigte Gottschalk seinen (zweiten) Show-Rücktritt an.

Gottschalk über Michelle Hunziker: Keinesfalls die „betreuende Nachtschwester“

Wer nicht dabei sein wird: Co-Moderatorin Michelle Hunziker. Über diese schreibt er in einem Statement auf Instagram: „Bevor sich ,Promi-Experten‘ Gedanken machen, wie meine Beziehung zu Michelle Hunziker aussieht: Der eine oder andere wird sie in meiner letzten Ausgabe von ,Wetten, dass..?‘ vermissen und dabei vielleicht vergessen, dass ich es war, der sie damals in die Show geholt hat, und dass das ZDF sie mir keineswegs als ,betreuende Nachtschwester‘ an die Seite gestellt hat, weil ich nicht mehr wusste, wo’s lang ging.“

