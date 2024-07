Fotos: „Wetten Dass ..?“: Betretene Gesichter seit 1981 Mit Pink und Uma Thurman Copyright: cp Brian May Copyright: sg/ John Malkovich Copyright: ro/co Kevin Costner und Ashton Kutcher Copyright: ro/jr Lagerfeld not amused Copyright: IM Tokio Hotel Copyright: ro/las Olli und Paris Copyright: ah Kid Rock Copyright: cp Pink und Uma Copyright: cp Wolf Biermann Copyright: ap Michelle Hunziker: von der Assistentin zur Chefin. Copyright: cp Copyright: js/tml Copyright: js/tml Copyright: js/tml Copyright: oc Copyright: JR/DG Copyright: oc Copyright: cp Copyright: cp Copyright: rh Copyright: rh Copyright: rh/suj Copyright: cp Copyright: dg Copyright: mw/bs Copyright: db/bs/bs Copyright: db/bs Copyright: IM Copyright: IM Copyright: IM Copyright: IM Copyright: IM Copyright: IM Copyright: IM Copyright: IM Copyright: IM Copyright: IM Copyright: IM Copyright: IM Copyright: IM Copyright: IM Copyright: IM Copyright: ar Copyright: dg Copyright: IM Markus Lanz und Harrison Ford 2013 Copyright: Uwe Geisler Ralf Schumacher mit Cora Copyright: Getty Images/Andreas Rentz Celine Dion, Inka Bause Copyright: Getty Images/Ralph Orlowski Beth Ditto, Emma Thompson und Maria Riesch Copyright: Getty Images/Miguel Villagran Mit Jennifer Aniston und Owen Wilson Copyright: Getty Images/Florian Seefried

Wir berichteten zuletzt:

Am 25. November soll Thomas Gottschalks letzte Folge „Wetten, dass…?“ ausgestrahlt werden. Der Moderator gab nun den Grund für seinen Abschied bekannt. Er sei nicht mehr zeitgemäß und seine „Generation habe sich erledigt“, meint der Entertainer. Doch er wäre keinesfalls wehmütig.

Gottschalk ist sich bewusst, dass „die Gefahr missverstanden“ zu werden, bei ihm „irre hoch“ sei. In der Vergangenheit hat der Moderator bereits einigen Shitstorms für seine problematischen Aussagen standhalten müssen. So fiel er 2021 aufgrund von Formulierungen, die manche als rassistisch deuteten, in der WDR-Sendung „Die letzte Instanz“ auf. In einem Gastbeitrag in der „Welt am Sonntag“, schrieb er daraufhin, dass er „gewisse Begriffe nicht mehr benutzen“ wird.

„Ich bringe aus meiner Vergangenheit vielleicht nicht unbedingt die richtigen Geisteshaltungen mit, die ich bräuchte, um heute noch zu funktionieren“, meint Gottschalk nun bezüglich des „Wetten, dass…?“-Aus in einem Interview mit der „Bild“. Er würde die Show beenden, „weil ich Dinge so ungefiltert sage, wie sie mir einfallen. Heute musst du in deine Gedanken immer Sicherheitsfilter einbauen, damit sie dir nicht um die Ohren knallen. Und auch dieser Filter schafft wieder Interpretationsspielraum, den man eigentlich gar nicht haben will.“

Seit 1981 gibt es „Wetten, dass ..?“. Damals noch mit dessen Erfinder Frank Elstner, bis 1987 Thomas Gottschalk das Mikro übernahm und die Show fast 25 Jahre moderierte. Obwohl 1992 Wolfgang Lippert und 2011 Markus Lanz kurzzeitig als Moderator eingesetzt wurden und die Unterhaltungssendung von 2014 bis 2021 eine Pause einlegte, stellten Gottschalk und „Wetten,dass..?“ für viele deutsche Haushalte das nostalgische Samstag-Abend-Programm dar.

Am 25. November 2023 wird Thomas Gottschalk ein weiteres Mal „Wetten dass ..?“ moderieren. Ob die in Offenburg aufgezeichnete Sendung die letzte Ausgabe des Kult gewordenen Formats sein wird, steht bislang noch im Nebel. „Wir überlegen in Ruhe im nächsten Jahr, wie es weitergeht nach ’23“, sagte der „ZDF“-Intendant Norbert Himmler der „Deutschen Presse-Agentur“.

„Strahlkraft, die offensichtlich noch ungebrochen ist“

Seine weiteren Worten geben Fans jedoch leisen Grund zur Hoffnung, dass die Show auch über das kommende Jahr hinaus fortgesetzt wird: „Die Sendung hat eine Strahlkraft, die offensichtlich noch ungebrochen ist. Es gibt keine andere Showsendung, die so viele Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht“, so der 51-Jährige.

Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums von „Wetten dass..?“ hatte das „ZDF“ den TV-Klassiker als einmalige Samstagabendshow mit den Moderatoren Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker 2021 neu aufgelegt. Nach phänomenalen Einschaltquoten wurden zwei weitere Ausgaben für 2022 und 2023 angekündigt. Die diesjährige Sendung am 19. November in Friedrichshafen sahen rund 10,4 Millionen Zuschauer, ein Jahr zuvor hatten sogar rund 14 Millionen Menschen eingeschaltet.

