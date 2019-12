Paul McCartney kostete „Wetten dass..?“-Moderator den Job

Alle Beatles-Singles in einer Box: Die Beatles bringen eine neue Edition heraus.

Die Beatles veröffentlichen am 22. November das Boxset „The Singles Collection“, das die 7''-Singles der Band in einer Edition vereint. Darin enthalten sind alle 22 UK-Veröffentlichungen mit dazugehörigen B-Seiten bzw. zweiten A-Seiten. Die finalen Singles „Free as a Bird“ und „Real Love“ von 1995 erscheinen jedoch nicht mit ihren originalen B-Seiten („Christmas Time (Is Here Again) und „Baby's In Black“), sondern gemeinsam als Doppel-A. Das Artwork der Vinyl-Veröffentlichungen ist auf die damaligen internationalen Versionen ausgerichtet: „Love Me Do“ erhält die USA-Hülle, „She Loves You“ die aus Deutschland, „Ticket To Ride“ jene aus Schweden. Die Pressungen erscheinen als Heavyweight-Vinyl und sollen…