Thomas Gottschalk verabschiedet sich mit Rant über Dubai-Schokolade aus der Podcastwelt

Dubai-Schokolade, die Süßigkeit mit Pistazien-Creme, ist mittlerweile zu einem Trendsetter unter den Naschkatzen geworden. Ganz anders sieht das jedoch Thomas Gottschalk. Wie er nun in einem 50-minütigem Gespräch mit Mike Krüger offenbarte, schmecke ihm die Schokolade nicht.

Gottschalk findet die Schokolade zu bitter

In einer Episode ihres gemeinsamen Podcasts „Die Supernasen“ vom 17. Dezember sagte Gottschalk: „Ich verstehe den ganzen Hype nicht.“ Weiter führte er aus: „Man hat uns eine Dubai-Schokolade geschenkt, von irgendeiner Agentur, die aber ziemlich bitter war. Ich verstehe den Hype nicht mit diesem Pistazienzeug.“

Das „Pistazienzeug“ ist eine Tafelschokolade mit einer Füllung aus Pistazien und Kadaifi – sogenanntes „Engelshaar“, ein süßes Gebäck aus dem balkanisch-levantinischem Raum. Der Hype erfolgte im Jahr 2024 vor allem im deutschen Raum der Sozialen Medien.

Das war’s dann mit „Die Supernasen“

Wie bereits im November 2024 bekannt wurde, werden die beiden Entertainer mit dem Ende des Jahres auch ihren Podcast final beenden. Mit der finalen Folge „Wir sagen Tschüss!“ am 17. Dezember ist nun also endgültig Schluss. Zum Abschied appellierte der ehemalige „Wetten, dass…?“-Moderator: „In einer Zeit, wo es sonst nichts zu lachen gibt, hattet ihr lange Zeit uns. Jetzt lacht bitte ohne uns. Aber lacht auf jeden Fall.”

Berichten der „Bild“ zufolge hätten sich Gottschalk und Krüger ganz bewusst für einen Abschied entschieden. Der Grund: Sie hätten die Nase voll davon, immer wieder missverstanden zu werden. So würden viele versuchen, ihnen aus ihren Aussagen einen Strick zu drehen.

Bodyshaming-Aktion gegen Maite Kelly

Zuvor löste der gebürtige Bamberger mit einem Kommentar über die Sängerin Maite Kelly eine Welle der Empörung aus. Offenbar von der Angst vor Geltungsverlust befallen, sagte der 1,92-Mann in einer „Die Supernasen“-Episode im November zu Krüger: „Wahrscheinlich muss ich Maite Kelly zur Seite schubsen, damit man mich sieht.“ Damit spielte Gottschalk wohl auf die Figur der 44-Jährigen an, die in Boulevard-Medien schon seit Jahren immer wieder übergriffig kommentiert wurde.