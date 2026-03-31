Céline Dion kehrt im Herbst in Paris auf die Bühne zurück – ihre ersten Headliner-Shows seit sechs Jahren

Céline Dion ist zurück. Am Montag kündigte die Sängerin eine Konzertreihe in Paris im Herbst an – ihre ersten Headliner-Shows seit 2020.

Die Neuigkeit folgt auf Tage, in denen in Paris Plakate auftauchten und Gerüchte über ihre Rückkehr entfachten. Die Ankündigung machte sie in einem Video an ihrem 58. Geburtstag. „In meiner Karriere habe ich viele Geburtstagsvideos aufgenommen“, sagte sie. „Aber das hier ist das erste Mal, dass ich eines für meinen eigenen Geburtstag aufnehme. Und wow, es war so schwer, es vor mir selbst geheim zu halten! Aber ich möchte euch wissen lassen, dass es mir gut geht. Ich kümmere mich um meine Gesundheit, ich fühle mich gut, ich singe wieder, mache sogar ein bisschen Tanzen – offensichtlich.“

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Sie dankte ihren Fans für ihre Unterstützung, während sie gegen das Stiff-Person-Syndrom kämpft, eine seltene neurologische Erkrankung, mit der sie 2022 diagnostiziert wurde (der Amazon-Prime-Dokumentarfilm „I Am: Celine Dion“ zeigt ihren Kampf damit). „Jeden Tag dieser letzten Jahre habe ich eure Gebete, eure Unterstützung, eure Güte und Liebe gespürt“, sagte sie. „Ihr habt mir auf eine Weise geholfen, die ich gar nicht in Worte fassen kann, und ich bin wirklich glücklich, eure Unterstützung zu haben.“

Rückkehr nach Paris

Sie fügte hinzu: „Dieses Jahr bekomme ich das schönste Geburtstagsgeschenk meines Lebens … Ich bekomme die Chance, euch zu sehen, wieder für euch aufzutreten – in Paris, ab September! Ich fühle mich gut, ich bin stark, ich bin aufgeregt, natürlich ein bisschen nervös, aber vor allem bin ich dankbar – euch allen gegenüber! Und ich liebe euch und wir sehen uns bald!“

Die Shows 2026 finden in der Paris La Défense Arena statt, jeweils mittwochs und samstags, beginnend am 12. September und endend am 14. Oktober. Obwohl es ihre ersten Headliner-Auftritte seit sechs Jahren sein werden, hatte Dion bereits Édith Piafs „Hymne à L’amour“ bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 in Paris gesungen. Im Herbst desselben Jahres trat sie mit „The Power of Love“ und „I’m Alive“ bei der Modenschau „1001 Seasons of Elie Saab“ in Saudi-Arabien auf.

Tickets für ihre Paris-Shows gehen am Freitag, dem 10. April, in den Verkauf.

Céline Dion – Tourdaten

