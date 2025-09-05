Deshalb ist Céline Dion nicht beim ESC aufgetreten

Radiohead live 2025: So läuft es JETZT mit den Tickets – FAQ

Céline Dion musste wohl deshalb ihren geplanten Auftritt bei dem diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) in der Schweiz absagen, weil sie gesundheitliche Probleme hatte. Medienberichten zufolge soll Dion nach ihrer Ankunft am Veranstaltungsort in der Schweiz einen Anfall erlitten haben.

Fans hofften auf Überraschungsauftritt

Die Sängerin, die 1988 den Wettbewerb für die Schweiz gewann, wurde während des ersten Halbfinales des diesjährigen Wettbewerbs am Veranstaltungsort gefilmt, war jedoch dann weder auf der Bühne noch im Finale zu sehen. Das berichtete „NME“. Fans hatten über ihren Auftritt spekuliert, nachdem Dion zuvor in Basel gesehen worden war. Während ihres Erscheinens im Halbfinale sagte Dion gegenüber den Zuschauern, dass sie „nichts lieber“ täte, als beim Wettbewerb dabei zu sein, und dass der Sieg für sie „ein lebensverändernder Moment“ gewesen sei.

Medien sprechen von Anfall

Das war wohl auch ursprünglich geplant: Die französische Nachrichtenseite „Le Parisien“ berichtete, dass sie ihren Sieger-Song „Ne Partez Pas Sans Moi“ in einer Überraschungsperformance singen sollte. Ein medizinischer Zwischenfall habe sie jedoch daran gehindert, die Bühne zu betreten. Der „Mirror“ berichtete, dass Dion nach ihrer Ankunft am Veranstaltungsort einen Anfall erlitten habe.

Dion leidet an Stiff-Person-Syndrom

Céline Dion ist an einer neurologischen Erkrankung namens Stiff-Person-Syndrom erkrankt. Die unheilbare Erkrankung betrifft in erster Linie das Gehirn und das Rückenmark und verursacht Muskelsteifheit, Haltungsprobleme und sensorische Störungen sowie schmerzhafte Krämpfe. Erst 2024 hatte Dion bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris ein Comeback gefeiert – ihr erster Live-Auftritt, seit sie ihre Erkrankung bekannt gegeben hatte.