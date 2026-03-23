Céline-Dion-Plakate in Paris befeuern Comeback-Gerüchte

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Paris ist übersät mit Plakaten, die Songtitel von Céline Dion zeigen – von „Pour Que tu M’aimes Encore“ bis „Power of Love“. Die Werbeflächen, die sich quer durch die Stadt verteilen, sorgen für wachsende Spekulationen, dass die Sängerin eine Reihe von Comeback-Konzerten plant.

Das französische Medium La Presse berichtete dieses Wochenende, dass Dion im September und Oktober Residency-Auftritte in der Paris La Défense Arena geben werde. Die Show-Reihe soll demnach zwei Auftritte pro Woche in dem 40.000 Zuschauer fassenden Venue umfassen.

Dions Management reagierte auf eine Anfrage von ROLLING STONE zunächst nicht.

Kampf gegen die Krankheit

Ihr letztes reguläres Headliner-Konzert gab Dion 2020 im Rahmen der „Courage“-Tour. Die Tournee wurde schließlich durch die Pandemie abrupt beendet. In den Jahren danach wurde jeder Bühnenauftritt für die Künstlerin zur immer größeren Herausforderung, als ihr Kampf mit dem Stiff-Person-Syndrom neue Komplikationen mit sich brachte. „Leider beeinflussen diese Krämpfe jeden Aspekt meines täglichen Lebens, erschweren mir manchmal das Gehen und erlauben es mir nicht, meine Stimmbänder so einzusetzen, wie ich es gewohnt bin“, sagte Dion 2022.

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Da es für die seltene neurologische Erkrankung keine Heilung gibt, hat Dion gelernt, mit ihr zu leben, und hält sich durch intensives Training fit. „Fünf Tage die Woche mache ich athletische, körperliche und stimmliche Therapie“, sagte sie 2024. „Ich arbeite an meinen Zehen, meinen Knien, meinen Waden, meinen Fingern, meinem Gesang, meiner Stimme … Ich muss jetzt lernen, damit zu leben, und aufhören, mich selbst in Frage zu stellen.“

In den vergangenen Jahren kehrte Dion in zwei seltenen Momenten auf die Bühne zurück. 2024 sang sie „Hymne à L’amour“ bei einem bewegenden Auftritt während der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris. Noch im selben Jahr performte sie „The Power of Love“ und „I’m Alive“ bei der Modenschau „1001 Seasons of Elie Saab“ in Saudi-Arabien.