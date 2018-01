Tickets gewinnen: David Byrne beim ROLLING STONE Talk – „Reasons To Be Cheerful“ im Venue Berlin

„Reasons To Be Cheerful“ ist ein Vortrag betitelt, mit dem David Byrne derzeit durch die Welt reist. Am Mittwoch, 24. Januar, kommt der Ex-Talking-Heads-Chef in die Hauptstadt, um mit Publikum zu sprechen – ins Venue Berlin, im ROLLING STONE Talk, moderiert von Redakteur Maik Brüggemeyer.

Nach derzeitigem Stand ist Byrnes Auftritt in Berlin, auch wenn er hier keine Songs vorträgt, in diesem Jahr der einzige in Deutschland – seine im März startende „American Utopia“-Welttournee hat Europa im Plan, aktuell aber hierzulande keinen Termin.

Reasons To Be Cheerful

ROLLING STONE verlost 10×2 Eintrittskarten für den begehrten Auftritt. Hinter dem Konzept von „Reasons To Be Cheerful“ steckt Byrnes Hoffnung, dass in unserer Welt noch immer viele gute Dinge passieren. Wenn Gemeinschaft geschaffen wird, hätten wir alle davon Nutzen: „There are actually a LOT of encouraging things going on around the world—they’ve given me hope, they’re a kind of therapy, given what’s happening in the world, and I’d like to share them.“

Wichtig sei dem Künstler eine Verknüpfung des Wissens auf verschiedenen Plattformen: Social Media, Websites, Aufnahmen oder Konzerte. Wie das ablaufen könnte, kann man am Mittwoch im Venue Berlin erleben:

Tickets gewinnen:

Einfach Formular ausfüllen und als Lösungswort „Byrne“ eingeben. Einsendeschluss: 22. Januar 2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!

Veranstaltungsort und Zeitplan:

The Venue Berlin

Aufgang 1, 1. Hinterhof

Mehringdamm 33

10961 Berlin

24. Januar 2018

Ablauf:

08:00 – 08:30: Talk

08:30 – 08:45: Q&A

08:45: Get Together