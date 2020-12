Till Lindemann singt „Alle Tage ist kein Sonntag“ unterm Weihnachtsbaum

Da einige Käufer die Termine im kommenden Jahr nicht wahrnehmen können, kommen noch einmal Karten für Europa-Gigs auf den Markt.

Rammstein wollten in diesem Jahr eigentlich den zweiten Teil ihrer großen Welttournee angehen, nachdem die Band im vergangenen Winter pausierte (und ihrem Sänger die Möglichkeit gab, sein Solo-Projekt Lindemann weiterzubringen). Eigentlich stand für 2020 auch die bisher größte Tour in Nordamerika an - mit Stadiongigs in den USA und Mexiko. Doch wegen der Corona-Pandemie mussten all die Konzerte verschoben werden. Das galt natürlich auch für die Europa-Termine, darunter mehrere Auftritte in Deutschland. Im Grunde waren fast alle Gigs in Europa so gut wie ausverkauft. Tickets behalten schließlich ihre Gültigkeit. Doch nach der Verschiebung gaben anscheinend doch einige Käufer ihre Eintrittskarten…