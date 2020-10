Rammstein: Tickets für Tour 2021 wieder erhältlich

Rammstein wollten in diesem Jahr eigentlich den zweiten Teil ihrer großen Welttournee angehen, nachdem die Band im vergangenen Winter pausierte (und ihrem Sänger die Möglichkeit gab, sein Solo-Projekt Lindemann weiterzubringen).

Eigentlich stand für 2020 auch die bisher größte Tour in Nordamerika an – mit Stadiongigs in den USA und Mexiko. Doch wegen der Corona-Pandemie mussten all die Konzerte verschoben werden. Das galt natürlich auch für die Europa-Termine, darunter mehrere Auftritte in Deutschland.

Im Grunde waren fast alle Gigs in Europa so gut wie ausverkauft. Tickets behalten schließlich ihre Gültigkeit. Doch nach der Verschiebung gaben anscheinend doch einige Käufer ihre Eintrittskarten zurück, so dass nun noch einmal einige Tickets verfügbar sind.

Rammstein-Tour: Für diese Konzerte 2021 gibt es noch Tickets

Für Shows in Belfast, Coventry, Zürich, Cardiff, Turin, Tallinn, Décines und Trondheim zwischen Juni und Juli 2021 gibt es die Chance, doch noch dabei zu sein. Natürlich gilt es aber jetzt, schnell zu sein. Höchstwahrscheinlich sind die Karten schnell vergriffen. HIER kann man zuschlagen. Wichtig zu wissen: Die Tickets sind personalisiert!

Zuletzt waren Rammstein mit den Songs ihres 2019 veröffentlichten, selbstbetitelten Albums unterwegs. Im Dezember bringt die Berliner Gruppe nun aber eine Jubiläumsedition ihres Debüts „Herzeleid“ auf den Markt. Möglicherweise werden dann mehr Stücke der Platte live gespielt.

Rammstein – Europa-Tour 2021