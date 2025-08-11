Till Lindemann: „Zunge“ deluxe – und Fans wünschen sich neues Porno-Video

Die Maschine läuft wieder auf Hochtouren. „Das Warten hat ein Ende… Till Lindemanns Zunge 2025 ist hier“ heißt es auf dem offiziellen Instagram-Account des großen Gruselmeisters.

Provokation im Knastlook

Kaum drei Wochen nach der (Wieder-)Veröffentlichung seiner beiden Gedichtbände „Messer“ und „In Stillen Nächten“ in englischer Sprache wird nun auch Lindemanns Soloalbum „Zunge“ von 2023 als üppige Schmuckbox zum üppigen Preis von 69,99 Euro recycelt.

Sein Stylingteam hat Lindemann dafür in einer Art „Mugshot“ (Fahndungs- bzw. Knastfoto) inszeniert. Mit Hosenträgern, blauem Auge und einer „number plate“ vor der Brust spielt man weiterhin mit dem Stigma eines Ausgrenzten im Pop.

Schon im aufwändigen Video „Meine Welt“ arbeitet er sich an sich selbst ab. In einer Art blutrünstigen Inquisition wird er von dutzenden Frauen in Ketten gelegt. Dann wieder schreitet er ein Jüngerinnen-Spalier ab, anderswo setzt es Stacheldraht-Fesseln. Seine Kreativkur, um mit dem (verblassenden) Rammstein-Skandal umzugehen.

Blut, Fleisch und Bonus-Tracks

„Wenn der Mensch vom Himmel fällt, wird er keine Sterne zählen“ heißt im Text. Wer wohl dieser Mensch sein mag? Jedenfalls kann man den Gefallenen nun im Knastlook auf der Schmuckbox-Hülle erwerben. Die technischen Daten für diese limitierte Sonderedition lesen sich lustig. Etwa das beiliegende „Dekokissen“ (Maße 50 x 27cm) in 3D Fleischoptik mit Innentasche und Innenkissen. Das Material von Schale und Siegelfolie besteht aus lebensmittelechten PP-Kunststoff. Wohl bekommt’s.

Das Originalalbum von 2023 ist um neun Bonus-Tracks erweitert, inklusive drei unveröffentlichter Songs. Auch besondere Vinyl-Varianten bis hin zur mehrere hundert teuren Fanbox sind im Angebot.

Fans zwischen Devotion und provokativen Wünschen

Die englischsprachige Kommentarspalte spiegelt jene Wertschätzung wider, die Lindemann gerade international nahezu ungebrochen genießt. „Ich verstehe nicht, warum alle so enttäuscht sind, dass es kein komplettes neues Album gibt, wir bekommen doch immer noch ein paar neue Songs! Und ehrlich gesagt, Till ist immer kreativ, immer produktiv und versorgt uns Fans regelmäßig mit kleinen Juwelen, an denen wir uns erfreuen können!“, heißt es devot an einer Stelle.

Magdushya hätte gerne nicht nur Anhör- sondern auch Anschauungsmaterial: „Die Mädchen und ich freuen uns schon auf das neue Video, in dem Till nackt ist und sein Rückentattoo zeigt. Das wäre unser Traum …“

Oder schlichtweg: „Mach ein weiteres Porno-Video, bitte!“, fordert eine Amanda Minucci. Ansonsten freut man sich auf die kommenden Konzerte.