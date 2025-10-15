Till Lindemann will mit seinen Fans unbedingt auf Tuchfühlung gehen

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Rammstein-Frontmann Till Lindemann zeigt erneut, dass er Marketing ebenso beherrscht wie Provokation: Auf seiner kommenden „Meine Welt“-Tour bietet er Fans die Chance auf ein exklusives Meet & Greet. Auf seiner offiziellen Website till-lindemann.com können sich Ticketbesitzer registrieren, um einen Platz beim persönlichen Treffen zu ergattern. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Inhaber gültiger Eintrittskarten; die Teilnahmebedingungen gelten entsprechend.

Humor trifft Härte

Was erwartet die Fans da wohl? Ist Alena Maakeva, die „Casting“-Agentin der „Row Zero“, ebenfalls anwesend? Nicht alle (weiblichen) Fans, die Till Lindemann backstage kennen gelernt haben, berichteten hinterher Positives. Manche warfen ihm grenzüberschreitendes Verhalten vor (die Berliner Staatsnwaltschaft hat Ermittlungen gegen ihn eingestellt).

Ob Lindemann am Ende tatsächlich mit jedem spricht – oder sich lieber in „Poesie“ und Pyrotechnik zurückzieht – bleibt offen. Sicher ist: Die Aktion passt perfekt zu seiner Inszenierung, die zwischen Kunstfigur und Krawall pendelt. Der Sänger nutzt die Gelegenheit, seine neue Solotour auch digital zu bewerben. auf Instagram fliegen ihm die Herzen zu. Aber nicht nur Herzen.

Fans reagieren begeistert – und misstrauisch

In den Kommentarspalten herrscht ein Mix aus Euphorie und Skepsis. Viele feiern den vermeintlich seltenen Fanmoment, andere vermuten ein weiteres Lindemann’sches Spiel mit Erwartungen. Die „Meine Welt“-Tour startet am 29. Oktober 2025 in der Quarterback-Arena in Leipzig. Der Tourstart ist ausverkauft.

Zuvor geht Till Lindemann noch auf Werbetour für sein aktuelles Flussfahrt-Buch mit Joey Kelly.

Till Lindemann kommt in einen kleinen Berliner Club

„Autogrammstunde: Till Lindemann & Joey Kelly“, hatte Till Lindemann am 29. September 2025 noch auf Instagram verkündet. „Anlässlich der Veröffentlichung von „Der Rhein“ (Band 3 ihrer Flusstrilogie) signieren Till Lindemann und Joey Kelly für euch!“. Dazu gibt es den Termin:„ 📅 Mo., 20.10.2025 · ⏰ ab 16:00 Uhr 📍 Astra Kulturhaus, Berlin. Bitte den Termin vormerken – weitere Informationen folgen in Kürze.“

Ein Montag also, um 16 Uhr – und ein deutscher, heftig umstrittener Superstar kommt in einen relativ kleinen Club. Dort werden er und Joey Kelly also ihr Flußtripbuch verkaufen und signieren. Ob es vor dem Astra eine Demonstration gegen den Rammstein-Sänger geben wird?