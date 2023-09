Till Lindemann: Das passiert im Schock-Video zum neuen Song „Zunge“

Foto: LatinContent via Getty Images, Santiago Bluguermann. All rights reserved.

Heute (08.09.) feierte das neue Video von Till Lindemann Premiere – der Clip zum Song „Zunge“ ist so, wie man es vom Musiker erwartet: Es enthält schockierende und verstörende Bilder und ist damit ganz zurecht mit einer Altersbeschränkung versehen.

Das Video startet mit einem Disclaimer, in dem es heißt: „Alle Stunts und Tricks wurden von Profis durchgeführt. Bitte versucht das nicht zu Hause. Für die Produktion des Videos wurden keine Visual oder Special Effects genutzt“ – das bedeutet also: Alles, was man dort sieht, wurde tatsächlich so gedreht. Währenddessen ist im Hintergrund eine Endoskopie von Lindemanns Speiseröhre zu sehen.

Die aber wohl eindrücklichste Szene des Videos: Till Lindemann wird von einem Arzt der Mund zugenäht. Aus den Öffnungen um die Lippen, durch die Fäden gezogen sind, quillt Blut und sein gesamtes Gesicht ist ebenfalls blutverschmiert. In weiteren Szenen verspeist er ein Herz, beißt in Glas und lässt sich von einem Tiger Blut aus dem Gesicht lecken.

Wie im Live-Chat zum Video zu erkennen war, schalteten sich erneut Fans aus aller Welt zu, um die Premiere gemeinsam zu erleben. Sie zeigen sich größtenteils begeistert von dem drastischen Clip und loben Till Lindemann für das neue Video: „​Ich hoffe, er geht nicht kaputt und dass er stark bleibt. Mega Lied, ich will nicht, dass diese Kunst verschwindet.“

Das Video zu „Zunge“ kann man hier ansehen.

Till Lindemann: Das sind die Lyrics von „Zunge“

Da ist ein Loch in dem Gesicht

Das ist der Mund, mit dem man spricht

Aus den Gedanken fällt ein Wort

Die Zunge sorgt für Worttransport

Ich suche Fragen auf jede Antwort

Muss alles sagen, jetzt und immerfort

Ich kann sie sprechen oder singen

Die Worte zwingen

Meine Zunge hat keinen Knochen

Und so sag‘ ich, was ich will

Ach, mein Herz, das ist gebrochen

Doch es schlägt noch, steht nie still

Meine Zunge

Da ist ein Loch in dem Gesicht

Denn ohne Sprache geht es nicht

Doch kommt es vor, dass man sich irrt

Wenn Herz und Geist so sehr verwirrt

Ich muss es sagen, kann mich nicht zügeln

Es ist der Wind unter meinen Flügeln

Ist der Sturm unter meinen Schwingen

Die Worte zwingen

Meine Zunge hat keinen Knochen

Und so sag‘ ich, was ich will

Ach, mein Herz, das ist gebrochen

Doch es schlägt noch, steht nie still

Meine Zunge

Das feine Wort war stets mein Feind

So viele Worte nicht so gemeint

So viel Sprache, so gemein

So viele haben so viel geweint

Meine Zunge hat keinen Knochen

Und so sag‘ ich, was ich will

Ach, mein Herz, das ist gebrochen

Doch es schlägt noch, steht nie still

Meine Zunge ist gefangen

Und sie kann sich nicht befrei’n

Deine Zähne weiße Zangen

Kann nicht singen

Nicht mal schrei’n