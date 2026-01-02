Till Lindemann: Touri-Sause in Phuket, Geburtstag in Dubai
In Phuket trat Till Lindemann vor Badeschlappen-Fans auf, an seinem Geburtstag geht für den Rammstein-Sänger ins noblere Dubai
Nach Badeschlappen-Alarm im thailändischen Küstenort Phuket setzt Till Lindemann seine ausgedehnten Solo-Aktivitäten fernab des europäischen Winters fort. Auf diversen Instagram-Accounts ist zu besichtigen, dass sich sein Publikum hier weitgehend aus westlichen Ferntouristen in luftigen Metal-Outfits zusammensetzte. Ein Bad in einer Menge von Shorts und „Crocs“-Schlappen. Der Meister brachte mit seiner spärlich bekleideten Girl-Band einen routinierten Mix aus alten und neueren Songs auf die Bretter.
Aktuell ist Lindemann im Anflug auf die arabische Influencer- und Wolkenkratzer-Metropole Dubai. „Meine Welt Tour 2026“ führt ihn am Sonntag, den 4. Januar, in die örtliche Coca Cola Arena, mit rund 17.000 Plätzen die größte Multifunktions-Halle der Region.
Eine Veranstaltungsplattform verspricht ein „einzigartiges Abendprogramm voller Energie, Klanggewalt und provokanter Bildsprache“. Die Ticketpreise in den Nicht-VIP-Kategorien liegen um die 300 AED, was etwa 75 Euro entspricht.
Geburtstags-Show in Dubai
Die Show markiert zugleich einen besonderen Meilenstein: Lindemann feiert an diesem Abend seinen 63. Geburtstag, was dem Konzert zusätzlichen symbolischen Stellenwert verleihen dürfte. Celebration im 7-Sterne-Hotel Burj Al Arab Jumeirah?
Auch die örtlichen Beach Clubs laden sicherlich gerne zu einer zünftigen Sause mit Datteltorte und vielen schwarzen Kerzen ein.