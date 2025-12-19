Hat Till Lindemann Rammstein eigentlich noch nötig?

Wie es mit Rammstein weiter geht, ist derzeit alles andere als klar. Die Band macht zur Zeit Pause. Der rastlose Till Lindemann ist dennoch unterwegs und spielte in diesem Jahr in ganz Europa Konzerte seiner „Meine Welt“-Solo-Tour.

Die wurde zu einem feurigen Erfolg, wie nun der Veranstalter meldete. Insgesamt 200.00 Tickets wurden verkauft. Am Donnerstag (18. Dezember) beendete der Sänger erst einmal seine Tournee mit einem Gig in Prag. Stationen in Leipzig, Dortmund, Dresden, Hamburg, München, Nürnberg, Wien, Istanbul, Sofia und Bukarest waren ausverkauft.

Fred Handwerker, Europa-Agent und Geschäftsführer des Tourneeveranstalters Handwerker Promotion e GmbH, nennt dies einen „sensationellen Erfolg“. „Jedes einzelne Konzert haben sie zu einem Energie-Feuerwerk werden lassen, dessen Funken auf Tausende von Fans übergesprungen sind“, so Fred Handwerker.

450.000 Fans wollten Til Lindemann 2025 sehen

Zusammen mit den Festival-Gigs kommt Lindemann in diesem Jahr auf mehr als 450.000 Zuschauer in ganz Europa. Das ist natürlich von Rammstein-Kategorien weit entfernt. Für ihre letzte Welt-Tournee, die mit Corona-Pause 141 Konzerte umfasste, wurden weit mehr als fünf Millionen Eintrittskarten verkauft. Das brachte Umsätze von mehr als 500 Millionen Euro.

Dennoch darf die Frage gestellt werden, ob Till Lindemann Rammstein eigentlich noch nötig hat. Seine Musik kann er offenbar – trotz all der Vorwürfe, die gegen ihn lange Zeit im Raum standen – mühelos an Frau und Mann bringen. Im Vergleich zu Mega-Tourneen wie Dua Lipa oder The Weekend kann der Sänger für Europa natürlich nicht mithalten, aber verglichen mit anderen deutschen Musikern und Bands spielt Lindemann als Solo-Act so ziemlich in einer eigenen Liga (wenn auch weit entfernt von etwa Helene Fischer).

Im kommenden Jahr macht sich der 62-Jährige allerdings (in Europa) etwas rarer. Bislang sind keine weiteren Konzerte angekündigt, dafür veranstaltet er 2026 sein „Till Fest“ (am 3. und 4. Juli am Völkerschlachtdenkmal in Leipzig), wo unter anderem auch Ministry zu sehen sind. Zudem gibt es noch weitere Auftritte auf anderen Kontinenten.

Zuletzt gab eine erweiterte Version seines Soloalbums „Zunge“, mit neuen Bonustracks. Eine neue Platte ist aber bisher nicht angekündigt.