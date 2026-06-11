Lindemann: Die Völkerschlachtdenkmal-Invasion als Grafik

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Am 03. und 04. Juli tritt Till Lindemann vor dem Völkerschlachtdenkmal in Leipzig auf. Neben Ministry als Support Act präsentiert der Rammstein-Sänger auf Solopfaden für beide Abende zwei gänzlich unterschiedliche Setlists.

Lindemann hat eine Sitemap für das Konzert an historischer Stätte veröffentlicht, damit sich Besucher leicht zurechtfinden.

Das Völkerschlachtdenkmal im Südosten von Leipzig ist zwar mit 91 Metern Höhe das größte Denkmal Europas und eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt, aber auf dem großen Gelände kann man leicht die Orientierung verlieren.

Gelände und Kapazität

Für Konzerte direkt auf dem Außengelände (vor dem Denkmal und rund um das große Wasserbecken) passen je nach Bühnenaufbau und Sicherheitskonzept zwischen 10.000 und 15.000 Zuschauer.

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Bereiche und Ticketing

Auf seiner Website ist alles abgebildet: Toilettenanlagen, Foodstände und die verschiedenen Bereiche für Konzertgänger – die Golden Circle Area, also der „Premiumbereich“, sowie zwei verschiedene „Standing Area“-Bereiche für Fans mit kleinerem Budget. Die „Golden Stage“ inmitten des Golden Circle zeigt, dass Lindemann einen Teil des Sets nicht nur auf der Mainstage absolvieren wird. Der Golden Circle ist an beiden Tagen ausverkauft; Stehplätze sind noch für rund 100 Euro erhältlich.

Anfahrt und Einlass

Zum Konzertgelände führen zwei Einlässe: Friedhofsweg und Prager Straße.

Altersbestimmungen

Die Konzerte sind nicht jugendfrei. Auf der Till-Lindemann-Seite ist beim Ticketkauf vermerkt: „Unter 18 Jahren kein Zutritt zur Veranstaltung. Wir empfehlen in jedem Fall einen Altersnachweis mitzubringen.“ Jugendliche sollten also gar nicht erst versuchen, hineinzuschlüpfen.