Ende 2023 wurde Till Lindemann in Paris mit einer neuen Frau an seiner Seite gesichtet. Es handelt sich dabei um eine 20-jährige Influencerin namens Joelle Marie Jaracz. Nun hat sie selbst über die Bilder gesprochen, die nach dem Urlaub durch die Medien gingen.

„Dass die Fotos aus Paris aufgetaucht sind, war komplettes Neuland. Ich denke, damit muss man rechnen, auch wenn die Situation neu war“, erinnert sich Jaracz laut „Bild“. Die Influencerin, die auf Instagram fast 100.000 Follower hat, muss sich offenbar noch daran gewöhnen, dass sich Paparazzi für sie interessieren.

Liaison mit Till Lindemann?

Eine Beziehung mit Till Lindemann wollte Joelle Marie Jaracz nicht bestätigen. Allerdings besteht womöglich weiterhin Kontakt zum Rammstein-Sänger. Die Influencerin, die Kommunikation und Medienmanagement im ersten Semester studieren und bereits gelernte Bürokauffrau sein soll, erklärte auf Nachfrage, dass sie sowohl Glück in der Liebe als auch im Spiel habe: „Läuft beides ganz gut“. Beruflich sei sie viel unterwegs, teilweise auch in Berlin.

Von Till Lindemann kam bisher – wie von dem eher schweigsamen Künstler gewohnt – kein Statement zu einer neuen Liebschaft. Unklar ist auch, wie sich die beiden kennengelernt haben. Offenbar kennt Joelle Marie Jaracz Rammstein aber schon länger. Auf einem Instagram-Foto ist zu sehen, wie sie mit anderen Frauen eine Show der Band in Dänemark besuchte. Dies war im Jahr 2022. Dabei bedankte sich die Frau, die das Bild postete auch bei Alena Makeeva, die im Zuge der Vorwürfe um Till Lindemann als „Casting-Direktorin“ in die Kritik geriet.

Vorwürfe überschatteten die Shows im Jahr 2023

Im vergangenen Jahr hatte es Vorwürfe gegen Till Lindemann gegeben, die sich negativ auf die gesamte Band auswirkten. So gab es Proteste vor den Stadien, in denen Rammstein spielten, Aktivisten drohten mit Störaktionen während der Shows und auch Keyboarder Flake musste im Zuge der Berichterstattung um die Anschuldigungen seine Show beim Sender radioeins pausieren. Mehrere junge Frauen hatten behauptet, gezielt für die Row Zero rekrutiert worden zu sein. Daraufhin kamen auch Missbrauchsvorwürfe auf. Die Untersuchungen gegen Lindemann durch die Staatsanwaltschaft Berlin wurden einige Monate später eingestellt.